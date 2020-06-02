Мнацаканян обсудил с представителем МИД Великобритании совместную работу по борьбе с COVID-19

Помимо этого, стороны обсудили дальнейшее расширение торговых связей между странами, а также развитие политических и экономических армяно-британских отношений.
Мнацаканян и Мортон обменялись мнениями о проблемах, связанных с так называемым «новым типом коронавируса», и о конкретных мерах, принятых для их решения как на международном, так и на национальном уровне.
Важно отметить, что Зограб Мнацаканян заверил о готовности правительства Армении продолжить масштабные нововведения, направленные на укрепление демократии, прав человека и верховенства закона внутри страны.
Более того, глава МИД Армении сердечно поздравил Венди Мортон с назначением на ответственный пост и пожелал ей успехов в её работе.
Собеседники также обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Добавим, что на сегодняшний день в Армении число случаев заражений COVID-19 достигло 10 009, выздоровели 3427 человек. В Великобритании на 1 июня, инфицированных коронавирусом увеличилось до 276 332.