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Мнацаканян обсудил с представителем МИД Великобритании совместную работу по борьбе с COVID-19

  • 02.06.2020, 18:56,
  • В Мире + Европа » Армения
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Мнацаканян обсудил с представителем МИД Великобритании совместную работу по борьбе с COVID-19Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и заместитель госсекретаря Великобритании по вопросам добрососедства и отношений с Америкой Венди Мортон, в ходе видеобеседы, обязались совместно работать над преодолением коронакризиса. Об этом SNG.Today 1 июня сообщили в пресс-службе ведомства. 

Помимо этого, стороны обсудили дальнейшее расширение торговых связей между странами, а также развитие политических и экономических армяно-британских отношений.

Мнацаканян и Мортон обменялись мнениями о проблемах, связанных с так называемым «новым типом коронавируса», и о конкретных мерах, принятых для их решения как на международном, так и на национальном уровне. 

Важно отметить, что Зограб Мнацаканян заверил о готовности правительства Армении продолжить масштабные нововведения, направленные на укрепление демократии, прав человека и верховенства закона внутри страны.

Более того, глава МИД Армении сердечно поздравил Венди Мортон с назначением на ответственный пост и пожелал ей успехов в её работе.

Собеседники также обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Добавим, что на сегодняшний день в Армении число случаев заражений COVID-19 достигло 10 009, выздоровели 3427 человек. В Великобритании на 1 июня, инфицированных коронавирусом увеличилось до 276 332.





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