 Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020





Рейтинг премьер-министра РА Никола Пашиняна продолжает оставаться высоким. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного в пространстве интернет и социальных сетей.





Республики Арцах включая весь пояс безопасности вся информационно пропагандистская машина Азербайджана перешла в широкомасштабную компанию по дискредитации Премьер-министра Армении Никола Пашиняна на всех возможных площадках. И это не смотря на информационную войну со стороны Азербайджана, который понял что Никол Пашинян не будет участвовать в проазербайджанских переговорах и будет до конца защищать интересы, безопасность и территориальную целостность

К очень большому сожалению, азербайджанских информационных бойцов против Никола Пашиняна и Армении поддержали целый ряд армянских СМИ, политиков, экспертов которые пытаясь сохранить в течении десятка годов награбленное имущество в кооперации с Азербайджаном начали жестокое информационное давление на Армению, его правительство во главе с Николом Пашиняном. Обмениваясь материалами с коллегами из Азербайджана и используя фабрику фейков они полностью перекрыли информационный фон.

Но не смотря на это народ Армении, четко оценив ситуацию не поддался на провокации и ложь псевдо политиков, продажных СМИ и выразив в конечном счете полное доверие правительству Армении и народному руководителю Николу Пашиняну, благодаря чему у нас следующая картина на начало лета 2020 года.

Рейтинг Никола Пашиняна составляет от 78 % до 89 % процентов в зависимости от исследованных СМИ и социальных сетей.

Исследованы были социальные сети facebook, где со стороны довольно таки известного информационного ресурса http://barevblog.com/были проведены социологические исследования. (Ссылка здесь

Итак на конец февраля у Никола Пашиняна рейтинг составил 89%, так как его рейтинг в промежутке от 70% до 100 % проголосовали 89 % граждан что составляет 3181 из 3575 участвующих в голосовании.

От 30% до 70% оценили 5 % и только 6% участвующих в голосовании оценили популярность Никола Пашиняна в промежутке от 0% до 30%, что составило 214 человек.

В голосовании приняли участие 3575 граждан.

Отметим чтобы получить максимально приближенный к истине результат маркетологи считают что вполне достаточно чтобы в исследовании приняли бы участие не менее 500 респондентов. В данном случае у нас эта цифра в 7 раз выше.

В марте у Никола Пашиняна рейтинг составил 85% , здесь его рейтинг в промежутке от 70% до 100 % проголосовали 85% граждан что составляет 9983 респондентов из 11745 участвующих в голосовании. От 30% до 70% оценили 7 % и только 8% участвующих в голосовании оценили популярность Никола Пашиняна в промежутке от 0% до 30%, что составило 214 человек. В голосовании приняли участие 11745 граждан. В данном случае это достаточно внушительная цифра при проведении подобных исследований. В апреле у Никола Пашиняна рейтинг составил 94% , но здесь вопрос был поставлен следующим образом: Поддерживаете ли вы Никола Пашиняна Да или Нет. Ответ ДА дали 8237 граждан или 94% участвующих в голосовании. Нет ответили 6% респондентов или 525 граждан участвующих в голосовании. В голосовании приняли участие 8763 граждан. В данном случае это также достаточно внушительная цифра при проведении подобных исследований и максимально отражающая отношение к Премьер министру Никол Пашиняну. В мае у Никола Пашиняна рейтинг составил 89% , здесь вопрос был направлен на выяснение насколько упал рейтинг Никол Пашиняна и поставлен следующий вопрос: Как вы оцениваете рейтинг Никола Пашиняна в мае, и мог ли он упасть. Ответы распределились следующим образом: 0-30 % - 7% 30-70% - 4% 70-100 % - 89% В голосовании приняли участие 3396 граждан. Из проведенного исследования становиться ясно что полностью поддерживают Никола Пашиняна 89% респондентов или 3022 человека. Не доверяют 7 процентов или 237 человек. Можно однозначно заявить что падения рейтинга в Мае месяце не зарегистрировано. https://media.blackzone.am (ссылка здесь Для достоверности мы проанализировали еще один сайт где были проведены социологические исследования. Это популярный среди интернет пользователей ресурс Итак согласно этой весной на конец мая у Никола Пашиняна рейтинг составил 89% , но здесь вопрос был поставлен следующим образом: Вопрос: Поддерживаете ли Вы премьер-министра в этот трудный момент? Да или Нет. Ответ ДА дали 2027 граждан или 89% участвующих в голосовании. Нет ответили 11% респондентов или 245 граждан участвующих в голосовании. В голосовании приняли участие 2272 граждан. Однозначно что и здесь симпатии к Премьер Министру Армении Николу Пашиняну не претерпели изменений и явно на самом высоком уровне. Чуть позже был проведен контрольный опрос с изменением вопроса, для сопоставления данных предыдущего опроса. На вопрос "Выйдите ли вы на улицу защитить Никола Пашиняна и ценности Бархатной Революции" 90% ответили положительно , 2% не определился пока и только 8% ответили что не выйдут на улицу. В голосовании приняли участие 2613 граждан. Таким образом эти исследования показали 100% точность предыдущего исследования и дополнили результат общей картины отношения к руководителю Правительства Армении.

На аналогичный вопрос проведенный в начале мая "Выйдите ли вы на улицу защитить Никола Пашиняна и ценности Бархатной Революции" выразили готовность выйти 87 % граждан Армении. Против были только 10 %. Выводы: Это конечно холодный душ для оппозиции так как согласно исследованиям вся их работа по дискредитации Никола Пашиняна и Правительства Армении потерпела полное фиаско. И это не смотря на круглосуточный информационный террор со стороны принадлежащих оппозиции (90% всех СМИ принадлежит оппозиции) СМИ, ТВ, Радио, информационных сайтов и фейк пользователей. Исходя из результатов голосования можно сделать вывод что на текущий момент (начало лета 2020) поддерживают Никола Пашиняна от 85 до 94% граждан участвовавших в голосованиях, с учетом всех возможных факторов. И опять стоит заметить что это на фоне тотальной совместной информационной войны армянских СМИ, экспертов, псевдо политиков и Азербайджана. Согласно исследованию все остальные политики вместе взятые набрали максимум 7-11 процентов, что не может не беспокоить о ппозицию, так как только полностью объединившись они будут иметь максимум 11 процентов электората и то при том, что это в основном граждане которые будут надеяться на определенные финансовые ожидания. Результаты также говорят об эффективности Правительства РА, так как серьезные упущения однозначно отразились бы на рейтинге Премьер-Министра Армении. И не смотря на желание оппозиции на шахматном поле и мощную атаку на них в информационном поле чтобы вывести из игры "опору" Никола Пашиняна в лице разных министров или губернаторов РА, чтобы ослабить позиции Никола Пашиняна им это не удалось. Оппозиция и здесь потерпела полное поражение.

Социальная сеть, кроме технической имеет еще социальную основу. Она выражается в отражении социально-политических, культурно-духовных и общественно-политических сдвигов, происходящих в Армении и в мире.

Таким образом, социальная сеть – это универсальная платформа где отражается наша обществанная жизнь, но конечно её нужно уметь читать, так как получить правильную картину можно только имея особые профессиональные навыки и медиазнания, так как огромное количество фейк сообществ и фейк аккаунтов пытаются исковеркать истину, что иногда им удается.

Основу любой социальной сети составляет площадка для общения. Общение в социальных сетях происходит двояко. С одной стороны, приватная переписка, когда общение недоступно другим людям. С другой, общедоступное общение, выражающееся в комментариях к фотографиям, видеороликам, опросам и другому контенту.



Если посмотреть на возраст, то основная масса пользователей социальных сетей (по некоторым подсчетам до 70%) – это люди в возрасте до 40 лет. Среди этой категории пользователей, большим успехом пользуются такие ресурсы, как «Одноклассники» и «ВКонтакте». Более взрослое из них население пользуются другими ресурсами, среди которых первенство удерживают «Facebook», «Twitter», «Живой Журнал», «Мой Мир в mail.ru».



Те же опросы показали, что до более 30% пользователей интернета ежедневно посещают социальные сети, а около 20% проводят в социальных сетях почти все свое свободное время. Такая активность свидетельствует о возросшей роли социальных сетей, в рамках развития всего интернета.





Во-первых: сегодня социальные сети выполняют роль общественно-политической трибуны, где люди могут высказаться, покритиковать, пожаловаться. Во-вторых: социальные сети облегчают задачу поиска единомышленников.



Подводя итог хотел бы сказать: соц.сети созданы людьми и для людей. Естественно, что все процессы, протекающие в обществе так или иначе отражаются и в соц.сетях. Поэтому неудивительно наличие огромного количества недовольных пользователей, которые при первой возможности "сливают” негатив. Для того, чтобы не заразиться негативной пессимистической атмосферой, царящей в некоторых группах, действующих в соц.сетях, лучше всего обходить их стороной.



А оппозиции, которая чтобы добраться до кормушки и сохранить награбленное в предыдущие годы имущество и которое не гнушиться работать в одной грязной связке с Азербайджаном напоминаем, что д ля более эффективного манипулирования общественным мнением дезинформация Азербайджаном может распространяться одновременно через печатные и электронные СМИ, телевидение, сеть Интернет, слухи, а также посредством предателей родины. Поэтому, представители массмедиа Армении должны учитывать, что через СМИ Азербайджана зачастую распространяются заведомо ложные сведения, ориентированные на дезинформацию Армении.

Представители СМИ Армении должны учитывать эти технологии, руководствоваться законом «О государственной тайне», а передаваемая представителям СМИ информация должна быть направлена на защиту национальных интересов Армении и Арцаха.

Не радуйте своими продажными материалами врага.