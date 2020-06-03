Представители Узбекистана и Малайзии обсудили реализацию совместных проектов

В Куала-Лумпуре 2 июня состоялась встреча посла Узбекистана Равшана Усманова с министром науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддином. Об этом FMG.NEWS сообщили ввнешнеполитического ведомства.

Отметим, что в ходе разговора обсуждён ряд перспективных направлений дальнейшего развития узбекско-малазийского взаимовыгодного партнёрства.

По итогам переговоров посла и министра достигнуты следующие договорённости:

Организовать во второй половине июня видеоконференцию, с участием экспертов двух стран в области здравоохранения для обмена передовым опытом по борьбе с инфекцией, а также обсудить вопросы сферы разработки лекарств и вакцин против COVID-19;

Подписание меморандума о сотрудничестве между минюстиции Узбекистана и министерством науки, технологий и инноваций Малайзии в сфере судебно-медицинской экспертизы;

Активизировать взаимодействия технопарка Малайзии с технологическими парками и инновационными центрами Узбекистана;

Наладить сотрудничество национального центра нанотехнологий, национального института биотехнологий Малайзии, а также Малазийского научно-технического инфоцентра с соответствующими министерствами и ведомствами Узбекистана, для обмена опытом и проведения совместных научно-исследовательских работ.

Более того, малазийская сторона высоко оценила осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на дальнейшую либерализацию и модернизацию экономики, развитие науки, технологий и инноваций.

Подчёркнута необходимость практической реализации меморандума о сотрудничестве между правительствами Узбекистана и Малайзии в области науки и технологий, подписанного 17 ноября 2008 года.