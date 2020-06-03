В Киргизии будут запущены местные авиарейсы и транспорт между регионами

В связи с восстановлением авиарейсов и общественного транспорта, заместитель главы правительства поручил соответствующим органам быть готовыми к чёткому выполнению алгоритма проверок и строго контролировать соблюдение установленных санитарных правил.
В рамках соответствующих поручений министерству транспорта и дорог, Боронов подчеркнул, что при посадке в транспорт или на самолёт измерение температуры и контроль за ношением медицинских масок пассажирами должен быть обязателен. Также, вся организация перевозок автобусами и такси должна быть безопасной.
В заключение, вице-премьер указал на то, что Бишкек по сей день остаётся очаговой зоной с повышенными рисками инфицирования коронавирусом и призвал жителей страны не посещать столицу без вынужденных обстоятельств.