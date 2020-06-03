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В Киргизии будут запущены местные авиарейсы и транспорт между регионами

  • 03.06.2020, 11:17,
  • В Мире + Европа
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В Киргизии будут запущены местные авиарейсы и транспорт между регионамиПервый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 3 июня, в ходе совещания республиканского оперативного штаба, сообщил о том, что с 5 июня текущего года будут запущены местные авиарейсы, а также, будет ездить общественный транспорт между районами страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В связи с восстановлением авиарейсов и общественного транспорта, заместитель главы правительства поручил соответствующим органам быть готовыми к чёткому выполнению алгоритма проверок и строго контролировать соблюдение установленных санитарных правил.

В рамках соответствующих поручений министерству транспорта и дорог, Боронов подчеркнул, что при посадке в транспорт или на самолёт измерение температуры и контроль за ношением медицинских масок пассажирами должен быть обязателен. Также, вся организация перевозок автобусами и такси должна быть безопасной.

В заключение, вице-премьер указал на то, что Бишкек по сей день остаётся очаговой зоной с повышенными рисками инфицирования коронавирусом и призвал жителей страны не посещать столицу без вынужденных обстоятельств.





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