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Легендарному космодрому Байконур исполнилось 65 лет

  • 03.06.2020, 13:46,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Легендарному космодрому Байконур исполнилось 65 летВ этом году, одна из основных стартовых космических площадок планеты отметила свой юбилей, 2 июня космодрому Байконур исполнилось 65 лет со дня основания. Герой России лётчик-испытатель Павел Власов в этот день поздравил всех людей, чья судьба связана с космосом. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе космического городка.

В своём обращении космонавт сказал, что на этом участке земли, в Кызылординской области Казахстана, сбылась давняя мечта людей преодолеть земное притяжение. Байконур дал путь осуществлению самых отважных замыслов человечества по покорению космоса. В переводе на русский язык Байконур означает богатая долина, а самым главным богатством этого места можно по праву назвать многочисленные грандиозные свершения, положившие начало новой эре.

В этом ключе, российский герой вспомнил запуск первого искусственного спутника, путешествие в космический простор Белки и Стрелки. Первым открывшего путь в звездную даль для людей, космонавта — Юрия Гагарина, с его ставшим символом простым выражением — «поехали». И то, что после первого полёта человека в космос, началось его практическое освоение. Появились орбитальные космические станции. С космодрома Байконур был отправлен орбитальный комплекс «Буран» и многое другое.

Павел Власов сообщил, что сегодня в славной шестидесяти пяти летней биографии космического городка, есть страницы как сотни представителей самой мужской профессии улетали с Байконура в космос. Ведь каждый рейс туда, остаётся неординарным и далеко небезопасным делом.





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