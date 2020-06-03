Зеленский заявил о существовании кадрового голода в Украине

В офисе президента Украины 2 июня прошла встреча Владимира Зеленского с руководителями ведущих вузов страны. Стороны обсудили проблемы системы высшего образования. Глава государства подчеркнул, что на данный момент в стране существует кадровый голод, сообщает пресс-служба президента.

Основной акцент был сделан на оптимизации соответствующих учреждений, расширении финансовой автономии и повышении заработных плат преподавателей.

Зеленский заострил внимание на том, что в стране особо сильно чувствуется нехватка специалистов. По его словам, данная проблема должна быть решена совместными усилиями правительства и вузов. Он также напомнил, что на текущий момент в Украине обучаются свыше 1 млн студентов. Президент подчеркнул, что большая часть выпускников не хотят оставаться на родине.

Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что Верховная рада уже внесла изменения в систему финансирования вузов. Он также добавил, что сейчас идёт реализация планов по автономизации в данном направлении.

Главы высших учебных заведений, в свою очередь, отметили важность развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов и повышения качества общежитий. Они также подчеркнули важность привлечения бизнеса к подготовке кадров и расширения финансирования стартапов.

Напомним, что последняя встреча в подобном формате проходила в 2005 году.