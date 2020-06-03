Армен Саркисян поздравил победителей конкурса студенческих работ

Глава Армении Армен Саркисян 2 июня поздравил победителей и выразил благодарность за то, что они приняли его предложение и представили интересные исследования. Об этом FMG.NEWS сообщили впрезидента.

Руководитель закавказской республики также вручил каждому призы – книгу и компьютерную технику. Также, он поинтересовался планами студентов на будущее и пожелал им успеха.

– Продолжайте творить, выполнять работу, это не только интересно и полезно, но также принесёт вам удовольствие, – сказал Саркисян.

В свою очередь студенты поблагодарили главу страны, отметив, что участвовать и удостоиться приза от президента почётно и воодушевляет.

Скажем, что Армен Саркисян инициировал серию лекций в онлайн режиме, целью которых было обеспечить непрерывность учебного процесса для студентов в создавшихся нынешних непростых ситуациях.

Лично глава Армении, в формате конкурса, дал участникам выполнить домашнее задание, в частности, студентам факультетов математики и механики, физики, информатики и прикладной математики, а также востоковедения Ереванского госуниверситета, предложил написать работы по разным темам.

После этого, в аппарат президента были направлены свыше 50 работ по трём основным темам: «Роль и значение Ближнего Востока в современном мире», «Математическое моделирование инфекций» и «Механизмы повышения безопасности медицинских работников в условиях пандемии».