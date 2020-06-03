Сиротам в Таджикистане назначены пособия в размере 100 долларов

Таджикские дети-сироты будут на ежемесячной основе получать пособия в размере 100 долларов. Решение было принято руководством Общества Красного Полумесяца республики. Об этом SNG.Today сообщили 2 июня в пресс-офисе учреждения.

Процесс был уже согласован с кабинетом министров Таджикистана. Объём финансовой поддержки был определен на основе соглашения о сотрудничестве с Центром гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. Короля Салмана. В эквиваленте национальной валюты конечная сумма будет составлять 1027 сомони.

Представители общественной организации совместно с членами правительства отобрали 500 детей-сирот, проживающих в 16 городах и районах и находящихся под опекой родственников. Сюда входят Куляб, Восе, Бохтар, Кушониён, Вахш, Леваканд, А. Джами, Шахритус, Нурек, Яван, Дусти, Хуросон, Дж. Балхи, Пяндж, Кабодиён и Джайхун.

Деньги будут направляться на расчётный счёт соответствующих граждан посредством госбанка «Амонатбанк». Дальнейшее распределение финсредств будет определяться опекунами. Основная цель помощи — закупка необходимых продуктов питания, учебных материалов и лекарственных препаратов.

Напомним, что в апреле этого года сотрудники ОКПТ закупили 135 комплектов продовольственных товаров и гигиенических средств для сирот из школ-интернатов, детских домов и общеобразовательных школ для глухих детей в Душанбе.