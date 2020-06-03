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Госкорпорация Ростех построит в Севастополе больницу скорой помощи

  • 03.06.2020, 19:28,
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Госкорпорация Ростех построит в Севастополе больницу скорой помощиГендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали  государственный контракт на строительство в Севастополе больницы скорой медицинской помощи. Об этом SNG.Today 2 июня сообщили в пресс-службе корпорации.

Скажем, что под современное здание из пяти корпусов отведен участок площадью 6,9 га. Реализацией проекта займётся «дочка» Ростеха – «РТ-СоцСтрой».

Важно отметить, что медучреждение площадью около 55 тыс. кв.м. рассчитано на 470 койкомест. Здание спроектировано в виде пяти корпусов разной этажности – от трёх до восьми этажей. Больница будет состоять из операционного, диагностического, лабораторного, стационара и пищеблока.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что город получит передовое лечебное заведение на 1200 рабочих мест.

В свой черёд, Сергей Чемезов подчеркнул, что для выполнения этой задачи Ростех имеет весь объём необходимых компетенций, включая опыт проектирования и строительства подобных объектов, производство медицинского оборудования, внедрение цифровой инфраструктуры.

Отметим, что данная больница скорой медпомощи будет построена в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года, на эти цели из бюджета выделено 7 млрд 580 млн рублей.

Напомним, что по поручению правительства РФ, Ростех до 2018 года построил 15 современных перинатальных центра в регионах страны.





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