Президент Туркменистана награждён за развитие международного велоспорта

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 2 июня был награждён за вклад в развитие мирового велоспорта. Послание было адресовано президентом Международного союза велосипедистов (UCI) в ходе онлайн-встречи. Об этом SNG.Today сообщили в ИА «Туркменистан сегодня».

Глава UCI Давид Лаппартьен отметил, что ассоциация высоко ценит усилия главы государства, направленные на развитие олимпийского движения в Туркменистане. По словам представителя союза, данная награда присуждается лишь отличившимся личностям, и с 2007 года её ещё никто не получал.

В рамках веб-дискуссии стороны обсудили проведение Чемпионата мира по трековому велоспорту в 2021 году в Ашхабаде. Лаппартьен выразил уверенность в успехе данного мероприятия. Он также оценил качество велотрека, который входит в состав комплекса Олимпийского городка.

В онлайн-встрече также принял участие руководитель международной группы компании ARETI Игорь Макаров. Он является членом UCI и уроженцем Туркменистана. Будучи профессиональным велосипедистом, в своё время Макаров представлял туркменскую сборную.

Глава ARETI поздравил президента с наградой и отметил заслуги Бердымухамедова в развитии мирового велоспорта.

Напомним, что в 2018 году Организация Объединённых Наций по инициативе туркменского лидера провозгласила 3 июня Всемирным днём велосипеда. По поручению главы государства в стране также периодически проводятся массовые велопробеги.