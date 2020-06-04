 Азербайджан угрожает Грузии | провокация Грузии будет решительно пресечена

Получена информация о том, что 4 июня группа граждан Грузии намерена осуществить провокационные действия, нарушив азербайджано-грузинскую государственную границу на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг». О полученной информации официально осведомлена Служба охраны границ Грузии.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Азербиджана.

Согласно информации, ГПС в этой связи официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, и ответственность за вероятные последствия при этом будут нести организаторы провокации.

Общество Грузии требует немедленной деоккупации храмов грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи и вывода оттуда азербайджанских сил.

Напомним, что монастырский комплекс Давид Гареджа, принадлежащий Грузинской Православной церкви, стал причиной пограничного межнационального конфликта между Азербайджаном и Грузией. Несколько храмов комплекса оккупированы со стороны Азербайджана. Однако процесс делимитации и демаркации на этом участке азербайджано-грузинской границы не завершен и азербайджанские пограничники просто запретили доступ к святыням грузинским паломникам и священнослужителям.



