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Ученые обнаружили в коронавирусе часть человеческого белка

  • 04.06.2020, 17:14,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Ученые обнаружили в коронавирусе часть человеческого белка


4 июня, 2020  13:50
Ученые обнаружили в коронавирусе часть человеческого белка

Ученые из Кембриджского университета обнаружили в коронавирусе SARS-CoV-2 вставку из 8 аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из человеческих белков. Исследование было опубликовано на сайте научного журнала eLife.


С помощью искусственного интеллекта специалистам удалось найти уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Эти последовательности были в месте, где регулируется возможность входа коронавируса в человеческую клетку. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2.


Как сообщает газета «Известия», из более чем 20 000 человеческих белков пептид RRARSVAS присутствует только в одном — ENaC-ɑ. Его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости. Эта патология была замечена у заболевших COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом.


Специалисты из Кембриджа предполагают, что коронавирус, возможно, специально эволюционировал для имитации субстрата протеазы человека. Однако данная теория никак не подтверждает искусственное происхождение SARS-CoV-2, как утверждает специалист по коронавирусам Михаил Щелканов.





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