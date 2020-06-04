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Мутации не делают коронавирус более опасным – ВОЗ

  • 04.06.2020, 19:14,
  • Развлечения » Медицина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Мутации не делают коронавирус более опасным – ВОЗ


4 июня, 2020  12:26
Мутации не делают коронавирус более опасным – ВОЗ

Теория о том, что коронавирус со временем мутирует и становится все более опасным, не соответствует действительности, как утверждает эксперт из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхов.


Как сообщает New York Post, эпидемиолог Мария Ван Керкхов отметила, что вирус изменяется в пределах нормы, которая характерна для подобных ему вирусов, например, для вируса гриппа.


«Нет никаких доказательств, что заболевание становится более заразным или опасными для жизни», — сказала специалист.


Тем не менее она предупредила, что «до окончания пандемии еще очень далеко». А для успешной борьбы с распространением вируса, по ее мнению, не следует поддаваться всеобщей усталости и снимать ограничения.





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