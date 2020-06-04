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Число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 575 177, число жертв – 388 060

  • 04.06.2020, 14:14,
  • Развлечения » Медицина
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Число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 575 177, число жертв – 388 060

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 575 177. Скончались от COVID-19 388 060 пациентов. По данным worldometers.info, выздоровели 3 171 783 пациента.


По данным ресурса, 3 015 334 пациентов в настоящее время проходят лечение, и состояние 54 203 (2%) оценивается как тяжелое или критическое.  


Исход 3 559 843 случаев уже известен: как уже отмечалось выше, скончались 388 060 пациентов – это 11% от числа случаев с известным исходом. Остальные 89% пациентов выздоровели.


По абсолютному числу заражений в мире лидируют США (1 901 783 случаев), однако на миллион населения там приходится 5748 случаев заражения, и по этому показателю штаты лишь на 12 месте в мире, а на первом месте Катар с 22 138 случаями заражения на миллион населения. Армения по этому показателю на 28 месте в мире: на миллион населения здесь приходится 3552 случая.



  Источник:FMG NEWS

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