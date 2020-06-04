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В Белоруссии назначен новый премьер-министр

  • 04.06.2020, 10:02,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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В Белоруссии назначен новый премьер-министрПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 4 июня на совещании, посвящённом вопросам формирования нового коллектива правительства, объявил нового премьер-министра. Им стал, ранее занимавший пост главы государственного военпромкомитета Роман Головченко. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Президент, приняв решение, доверить новому руководителю правительственный орган, сообщил, что знает Головченко не понаслышке. Лидер страны сказал, что новый премьер имеет приличный опыт работы на различных должностях. Особо он выделил дипломатическую службу и военную промышленность.

Глава государства сообщил собравшимся о том, что в приватном разговоре с Романом Головченко, предупредил его, что совет министров это коллективный госорган, и за дисциплину, порядок и итоговый результат в правительстве, руководитель будет отвечать головой.

Далее, белорусский лидер объяснил причину выбора кандидатуры Головченко. Президент пояснил, что сейчас размах АПК и промышленности не тот, что был в 90-е годы, раньше найти пропитание было проблемой, а сейчас внешний товарооборот на 6 миллиардов долларов. Конкуренция очень высокая, поэтому для успехов в этом промышленном конкурировании и призваны способности Головченко, как отлично зарекомендовавшего себя на прошлой работе, сказал президент. 

Глава государства выразил уверенность, что новый председатель правительства выведет отечественную промышленность на высокотехнологический уровень.





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