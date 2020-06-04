Президент Киргизии поручил усилить работу по цифровизации регионов

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 4 июня провёл совещание с руководителями регионов страны и градоначальниками Бишкека и Ош, с помощью видеосвязи. В ходе заседания, президент подчеркнул, что основной задачей руководителей населённых пунктов является внедрение и расширение цифровых технологий в регионах. Об этом сообщает

Во время разговора, лидер страны заметил, что цифровизация республики, которую определили как главное направление государственной политики, было своевременным и правильным решением.

По словам президента, сейчас все страны мира ищут эффективные способы работы в условиях пандемической инфекции коронавируса.

Жээнбеков подчеркнул, что внедрение цифровых технологий оказало большую поддержку в условиях карантинного режима, в сфере государственных услуг, социального обслуживания и, в особенности, в сфере образования.

По мнению главы государства, одним из главных направлений цифровизации, которое имеет огромное общественное значение, является возможность продолжения образования в электронном формате.