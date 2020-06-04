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Лавров обсудил скорейшее освобождение российских граждан из Ливии

  • 04.06.2020, 13:56,
  • В Мире + Европа Россия
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Лавров обсудил скорейшее освобождение российских граждан из ЛивииВ Москве, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 июня встретился с заместителем председателя правительства Ливии Ахмедом Майтигом и главой МИД переходного национального совета Ливии (ПНС) Мохаммедом Сиалой. Стороны обсудили внутриливийскую политическую ситуацию и скорейшее освобождение граждан России, задержанных в 2019 году в этой стране. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Важным является то, что глава МИД РФ вновь призвал ливийские власти незамедлительно освободить, и без предварительных условий, граждан России Максима Шугали и Самера Суэйфана, арестованных в Триполи в мае 2019 года. 

По его словам, это главное препятствие на пути динамичного прогресса и взаимовыгодного партнёрства между двумя странами. 

Между тем, стороны также обсудили конфликтную ситуацию внутри Ливии. 

В связи с этим, Лавров подчеркнул важность скорейшего прекращения боевых действий и начала диалога с участием ведущих ливийских политических сил и общественных движений. 

По этому поводу, он призвал все конфликтующие стороны поддержать инициативу выдвинутую президентом палаты представителей Ливии Агилой Салех 23 апреля этого года, которая создаёт базу для начала внутриливийских мирных переговоров, с целью формирования единых госорганов внутри страны.

Также, участники условились придерживаться решений международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине 19 января, а также резолюции 2510 СБ ООН. 

Кроме того, стороны обсудили и недавнюю отставку Гассана Саламе, в этом контексте собеседники отметили важное значение назначения нового спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии.

По итогам встречи, Сергей Лавров подтвердил готовность российского бизнеса возобновить деятельность в Ливии после улучшения военно-политической обстановки. 

Добавим, что в Ливии сохраняется двоевластие, на западе и в столице, правит сформированное при содействии ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС), а на востоке — избранный ливийским народом парламент. Восточная часть страны сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством Халифа Хафтара.

Скажем, в среду в ходе визита в Каир, фельдмаршал Хафтар попросил Египет оказать ему поддержку на международной арене, чтобы остановить вторжение Турции в Ливию.





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