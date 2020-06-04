Застрявшие на пограничном посту Казахстана таджики отправлены на родину

На приграничном посту «Жибек жолы» в Туркестанской области Казахстана, на протяжении 70 дней находились 280 граждан, застрявших в связи с пандемией на этом участке казахстанско-узбекской границы. И вот о том, что таджиков отправили на родину, 4 июня сообщил

Граждане Таджикистана находились на автомобильной стоянке. Здесь же у них был временный лагерь. Проживали они в походных условиях. Местные жители и сотрудники ближайшей поселковой администрации привозили временным «постояльцам» продовольствие первой необходимости и воду для питья.

Жителей Таджикистана отправили домой на автобусе, а не самолётом, как обещало посольство республики. Как отметили в сообщении журналисты, от отправной точки — погранпоста «Жибек жолы» до таджикского КПП расстояние составляет приблизительно 200 км.

После отправки представителей таджикской стороны, на автостоянку прибыли другие таджики. Они находились в других регионах Казахстана. До них дошло сообщение их дипведомства, о содействии по отправке застрявших граждан на родину, но, к сожалению, они опоздали. Сейчас во временном пристанище таджиков — на приграничной автостоянке, собралось 15 человек.

Напомним, что разрешение на пересечение узбекской территории должно быть согласовано с властями Узбекистана.