В партии Зеленского отметили неприемлемость условий кредита МВФ

Глава партии президента Украины ВР Давид Арахамия 3 июня заявил, что ряд условий кредитной программы МВФ не неприемлем для страны. По его словам, соответствующие требования не будут восприняты парламентом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

Он отметил, что в данном направлении есть двузначность толкования. С одной стороны, существует программа в формате стенд-бай, которая предоставит Украине часть кредита уже на следующей неделе.

С другой стороны, есть новая программа, ряд условий которой скорее всего не будет воспринят Верховной радой и обычными гражданами, подчеркнул Арахамия. Сюда, по словам чиновника, входит повышение пенсионного возраста и коммунальных тарифов.

Глава фракции «Слуга народа» также заострил внимание на том, что впереди будут жёсткие переговоры, и не факт, что компромисс будет достигнут. При этом Арахамия добавил, что это новая программа, и она не связана с текущим кредитом.

Напомним, что украинские власти и руководство МВФ 21 мая достигли предварительной договорённости о займе в размере 5 млрд долларов. Соответствующая программа рассчитана на 18 месяцев. Денежные средства будут направлены на поддержку экономики в условиях пандемии.