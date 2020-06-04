 
  • 20:00 – Таджикистанцев попросили соблюдать гигиену даже при спаде активности COVID-19 
  • 13:52 – Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с официальным визитом находиться в Армении 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 09:00 – Азербайджан угрожает Грузии | провокация Грузии будет решительно пресечена 
  • 18:16 – Как правильно есть мороженое: идеальная формула от ученых 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

В партии Зеленского отметили неприемлемость условий кредита МВФ

  • 04.06.2020, 16:05,
  • В Мире + Европа Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
В партии Зеленского отметили неприемлемость условий кредита МВФГлава партии президента Украины ВР Давид Арахамия 3 июня заявил, что ряд условий кредитной программы МВФ не неприемлем для страны. По его словам, соответствующие требования не будут восприняты парламентом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что в данном направлении есть двузначность толкования. С одной стороны, существует программа в формате стенд-бай, которая предоставит Украине часть кредита уже на следующей неделе. 

С другой стороны, есть новая программа, ряд условий которой скорее всего не будет воспринят Верховной радой и обычными гражданами, подчеркнул Арахамия. Сюда, по словам чиновника, входит повышение пенсионного возраста и коммунальных тарифов.

Глава фракции «Слуга народа» также заострил внимание на том, что впереди будут жёсткие переговоры, и не факт, что компромисс будет достигнут. При этом Арахамия добавил, что это новая программа, и она не связана с текущим кредитом.

Напомним, что украинские власти и руководство МВФ 21 мая достигли предварительной договорённости о займе в размере 5 млрд долларов. Соответствующая программа рассчитана на 18 месяцев. Денежные средства будут направлены на поддержку экономики в условиях пандемии.





  •   Просмотров Сегодня: 43


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Зеленский заявил о существовании кадрового голода в Украине
    » Президент Украины проверил работу программы «Доступные кредиты 5-7-9%»
    » Премьер Украины заявил о выполнении государством всех условий для получения 500 млн евро от ЕС
    » Эксперт Михаил Погребинский рассказал о будущих трудностях президента Украины
    » Депутат Давид Арахамия озвучил нормальную месячную зарплату парламентариев Украины
    » Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ
    » ЕС выделит €58 млн на реформу профобразования в Украине
    » Разумков озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии
    » В Армении будет запущена программа реновации жилья
    » Комиссия НАТО-Украина-Грузия обсудит вопросы безопасности в Черном и Азовском морях
    » Глава Минобороны Армении: Разработана новая уникальная соцпрограмма для военнослужащих
    » Украина не дождется денег от МВФ в 2015 году
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Таджикистанцев попросили соблюдать гигиену даже при спаде активности COVID-19

    • 20:00
    • 18
    • 0

    Мутации не делают коронавирус более опасным – ВОЗ

    • 19:14
    • 21
    • 0

    Ученые обнаружили в коронавирусе часть человеческого белка

    • 17:14
    • 37
    • 0

    Руководство МГМУ им. Сеченова: Как бы не развивалась ситуация, учебный год начнется вовремя, и наша задача — сохранить максимальное качество образования

    • 17:12
    • 35
    • 0

    В партии Зеленского отметили неприемлемость условий кредита МВФ

    • 16:05
    • 44
    • 0

    Число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 575 177, число жертв – 388 060

    • 14:14
    • 40
    • 0

    Застрявшие на пограничном посту Казахстана таджики отправлены на родину

    • 14:10
    • 37
    • 0

    Лавров обсудил скорейшее освобождение российских граждан из Ливии

    • 13:56
    • 48
    • 0

    В Армении ношение медицинских масок на улице станет обязательным

    • 13:08
    • 38
    • 0

    Президент Киргизии поручил усилить работу по цифровизации регионов

    • 12:11
    • 47
    • 0

    Карантинный режим в Азербайджане может быть снова ужесточён

    • 10:04
    • 41
    • 0

    В Белоруссии назначен новый премьер-министр

    • 10:02
    • 50
    • 0

    Азербайджан угрожает Грузии | провокация Грузии будет решительно пресечена

    • 09:00
    • 91
    • 0

    Госкорпорация Ростех построит в Севастополе больницу скорой помощи

    • 19:28
    • 63
    • 0

    Зеленский заявил о существовании кадрового голода в Украине

    • 15:32
    • 62
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58537
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54101
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48386
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44089
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 40676
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37839
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36340
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34120
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32147
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31110
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24904
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23748
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23685
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22637
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21583
    • 0

    Руководство МГМУ им. Сеченова: Как бы не развивалась ситуация, учебный год начнется вовремя, и наша задача — сохранить максимальное качество образования

    • 17:12
    • 35
    • 0

    Таджикистанцев попросили соблюдать гигиену даже при спаде активности COVID-19

    • 20:00
    • 18
    • 0

    В Армении ношение медицинских масок на улице станет обязательным

    • 13:08
    • 38
    • 0

    Карантинный режим в Азербайджане может быть снова ужесточён

    • 10:04
    • 41
    • 0

    В партии Зеленского отметили неприемлемость условий кредита МВФ

    • 16:05
    • 44
    • 0

    Застрявшие на пограничном посту Казахстана таджики отправлены на родину

    • 14:10
    • 37
    • 0

    Лавров обсудил скорейшее освобождение российских граждан из Ливии

    • 13:56
    • 48
    • 0

    Президент Киргизии поручил усилить работу по цифровизации регионов

    • 12:11
    • 47
    • 0

    В Белоруссии назначен новый премьер-министр

    • 10:02
    • 50
    • 0

    Число зараженных коронавирусом в мире достигло 6 575 177, число жертв – 388 060

    • 14:14
    • 40
    • 0

    Мутации не делают коронавирус более опасным – ВОЗ

    • 19:14
    • 21
    • 0

    Ученые обнаружили в коронавирусе часть человеческого белка

    • 17:14
    • 37
    • 0

    Азербайджан угрожает Грузии | провокация Грузии будет решительно пресечена

    • 09:00
    • 91
    • 0

    Госкорпорация Ростех построит в Севастополе больницу скорой помощи

    • 19:28
    • 63
    • 0

    Армен Саркисян поздравил победителей конкурса студенческих работ

    • 12:39
    • 52
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА