Карантинный режим в Азербайджане может быть снова ужесточён

Оперативный штаб по борьбе с пандемической инфекцией коронавируса в Азербайджане 3 июня сообщил о том, что возможно карантинный режим в стране будет ужесточён, в связи с тем, что граждане не соблюдают утверждённые санитарные правила. Из–за этого, количество инфицированных лиц ежедневно увеличивается. Об этом сообщает

В ходе брифинга было отмечено, что в рамках ужесточения карантинного режима, возможно полное ограничение передвижения граждан на выходных.

Также, могут быть ограничены поездки на своей автомашине и существует возможность введения смс-разрешений, на выход из дома.

Кроме того, не исключается прекращение работы магазинов и рынков.

Предложения по ужесточению правил социальной изоляции будут рассмотрены правительством республики 4 июня.

Специалисты, также, предложили сократить рабочие часы в пятницу в госучреждениях.

Граждане должны учитывать, что за исключением дежурных аптек, все торговые центры будут закрыты.

Стоит отметить, что за последние сутки в Азербайджане зафиксировано 325 новых случаев заражения инфекцией.