Карантинный режим в Азербайджане может быть снова ужесточён

В ходе брифинга было отмечено, что в рамках ужесточения карантинного режима, возможно полное ограничение передвижения граждан на выходных.
Также, могут быть ограничены поездки на своей автомашине и существует возможность введения смс-разрешений, на выход из дома.
Кроме того, не исключается прекращение работы магазинов и рынков.
Предложения по ужесточению правил социальной изоляции будут рассмотрены правительством республики 4 июня.
Специалисты, также, предложили сократить рабочие часы в пятницу в госучреждениях.
Граждане должны учитывать, что за исключением дежурных аптек, все торговые центры будут закрыты.
Стоит отметить, что за последние сутки в Азербайджане зафиксировано 325 новых случаев заражения инфекцией.