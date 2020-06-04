В Армении ношение медицинских масок на улице станет обязательным

Глава правительства Армении Никол Пашинян 3 июня провёл очередной брифинг совместно с вице-премьером Тиграном Авиняном и начальником полиции страны Арманом Саркисяном. В ходе брифинга затронута обстановка, связанная с эпидемией, а также рассказано о принятом решении на заседании комендатуры режима ЧП. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе премьера.

В принятом решении комендатуры говорится, что ношение медицинской маски сделают обязательным во всех общественных местах, а не только в закрытых помещениях страны.

Другими словами, носить маску, теперь необходимо, с того момента, когда гражданин выходит из своего дома – во дворе, в лифте, во время прогулок по улице.

– Поскольку погода летняя и настраивает на прогулки, то носить маску обязательно, потому что многолюдные прогулки также являются источником инфекции, – сказал Никол Пашинян.

В свой черёд, комендант режима ЧП Тигран Авинян добавил, что на заседании оценена текущая ситуация в медицинском секторе.

Более того, он подчеркнул, что возможен возврат к запрету на экономическую деятельность, а также введения комендантского часа. Этим, вице-премьер призвал всех соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Затем, премьер-министр отметил, что начатый 2 июня флешмоб дал положительные результаты, и он лично примет участие в работе общественного контроля.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении число случаев заражений инфекцией, увеличилось до 11221, из которых 3468 человека вылечены.