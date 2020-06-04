Таджикистанцев попросили соблюдать гигиену даже при спаде активности COVID-19

Учёный из Таджикистана Субхиддин Зиёев 3 июня призвал граждан страны не пренебрегать правилами личной гигиены в условиях спада активности COVID-19. Он отметил, что обратный процесс может усугубить эпидемиологическую ситуацию, сообщает госинформагентство «Ховар».

По словам кандидата филологических наук, снижение темпов заражения в стране не означает полное искоренение вируса. Зиёев подчеркнул, что в этом аспекте необходимо обратить внимание на опыт соседних государств.

В качестве примера он прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Узбекистане. Учёный подчеркнул, что после ослабления карантинных мер граждане республики неправильно восприняли принятое решение и перестали носить маски, соблюдать дистанцию. В результате была зарегистрирована повторная вспышка инфекционной болезни в ряде регионов.

Зиёев заострил внимание на том, что таджикистанцы должны ответствественнее подходить к соблюдению личной гигиены. Спад заражений в Таджикистане не должен расслабить общество, добавил он. Учёный призвал всех жителей страны следовать соответствующим рекомендациям специалистов минздрава.

Напомним, что на данный момент в Таджикистане был обнаружен 4191 случай заражения COVID-19. В общей сложности было зарегистрировано 48 смертей и 2347 пациентов, вылечившихся от болезни.