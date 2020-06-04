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Руководство МГМУ им. Сеченова: Как бы не развивалась ситуация, учебный год начнется вовремя, и наша задача — сохранить максимальное качество образования

  • 04.06.2020, 17:12,
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Руководство МГМУ им. Сеченова: Как бы не развивалась ситуация, учебный год начнется вовремя, и наша задача — сохранить максимальное качество образованияДистанционное образование для историка и для медика — совершенно разные вещи. Как справляется в новых условиях крупнейший российский медицинский вуз, рассказывает проректор по учебной работе Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Татьяна Литвинова.

Насколько сложным для вашего вуза оказался переход на онлайн-обучение?

Сеченовский университет в марте 2020 года перешел на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Дистанционные образовательные технологии, внедренные в вузе, позволяют обеспечивать взаимодействие студентов и преподавателей опосредованно.
С конца 2019 года Сеченовский Университет реализует модель «Цифрового университета», включающую систему управления на основе данных, цифровые образовательные технологии, индивидуальные образовательные траектории, компетенции цифровой экономики. Благодаря формированию цифровой экосистемы все учебно-методические материалы, включая контрольные средства для самопроверки, размещены на Едином образовательном портале университета и доступны для изучения. На нем представлены 1904 лекции и 423 образовательных курса. Доступ студентов к знаниям реализован в полном объеме: это 20 371 человек, в том числе иностранные обучающиеся.

Какие стратегии/платформы дистанционного обучения вы рассматривали и на чем остановились?

Семинарские занятия и консультации проводятся с использованием Единого образовательного портала, электронных площадок Zoom, MS Team, Webihar и других ресурсов. 
Наблюдается очень высокая востребованность цифровой библиотеки вуза, которая содержит 9036 электронных изданий, обеспечивая удаленный доступ обучающимся на различных специальностях. В период с 1 марта по 15 мая 2020 года было зафиксировано более 50 тыс. посещений. Также активно работает межвузовская площадка электронного медицинского образования Sechenov.online: ежедневно ресурс посещают более 1500 пользователей. 
Запущена национальная платформа электронного медицинского образования Sechenov.pro, активно размещаются образовательные курсы на международных онлайн-ресурсах Coursera, Stepik, Universarium и пр.

Как вам кажется, какие риски у дистанционного обучения?

Главные вызовы дистанционного образования — это, прежде всего, практическая и пациенториентированная направленность образовательных программ для студентов-медиков, необходимость быстрого вхождения в режим дистанционного бесконтактного обучения и адаптации профессоров и преподавателей к реализации дисциплин исключительно в дистанционном режиме. 
Наша цель — создание цифровой экосистемы для подготовки медицинских специалистов, умеющих работать в цифровой среде современного здравоохранения. Это позволит ведущему медицинскому вузу страны как провайдеру высокотехнологичных медицинских услуг стать лидером цифровой трансформации медицинского образования в России, а также тиражировать этот опыт на всю страну. Для этих целей можно использовать платформу открытого медицинского образования Sechenov.оnline, которая также подходит для формирования индивидуального плана обучения, технологических решений и образовательного контента.

Как поддерживать мотивацию студента?

Современные студенты, тем более, в медицинском вузе — это мотивированные активные молодые люди. Молодежь сегодня отличает острая потребность состояться профессионально, поэтому им совершенно не важен формат обучения. Главное — получение знаний и возможность их применять. С каждым годом у нас все больше выпускников с красным дипломом. И это только лишний раз доказывает, что уровень подготовки наших выпускников очень высокий, у них есть не только возможность, но и желание учиться.
Во многом это стало возможно благодаря проекту непрерывного профессионального образования «Школа-Университет-Клиника», когда со школьной скамьи начинается серьезная подготовительная работа. В итоге студентами-медиками становятся люди, которые сделали осознанный выбор, а страна и общество получают высокомотивированного, прекрасно подготовленного, обладающего качественными современными знаниями специалиста.

Как быстро учащиеся и преподаватели осваивают систему дистанционного обучения?

Переход на онлайн-обучение совпал с процессами цифровой трансформации вуза. Ее цель — создать цифровую экосистему для подготовки медицинских специалистов, умеющих работать в цифровой среде здравоохранения. Цифровой университет — это новая реальность образования, нам в ней жить и работать. 
У профессорско-преподавательского состава и студентов достаточно высокий уровень компьютерной грамотности. Поэтому с серьезной проблемой мы не столкнулись, но с конца апреля для профессоров и преподавателей было запущено четыре курса повышения компьютерной грамотности, и каждый из них мог ими воспользоваться.

Что делать с таким предметом как физическая культура? Как его проводить онлайн?

Сеченовский Университет участвует в программе «Вуз здорового образа жизни», цель которого заключается в содействии улучшения здоровья участников образовательного процесса. Поэтому каждый обучающийся нашего вуза знает о том, что необходимо поддерживать свою физическую форму. Занятия физической культурой действительно сложно проводить в онлайн-формате, но мы рекомендуем нашим студентам упражнения, направляя ссылки, чтобы они могли поддерживать свое физическое состояние. В ответ они записывают занятия на видео и направляют нам.

Как быть с лабораторными, практическими работами и экзаменами?

Проведение лабораторных работ для студентов невыпускных курсов будут проходить в период с сентября по декабрь. Практическая подготовка обучающихся старших курсов проводилась в медицинских организациях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Это относилось к студентам 4-6 курсов, которые обучаются по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».
Студенты сами выбирали зону для работы. Те обучающиеся, которые по имеющимся противопоказаниям, не могли работать в зоне, где находятся инфицированные больные, работали в зонах, где нет инфицированных пациентов, помогая социальным службам, ведя работу с бумагами, помогая в качестве статистов и аналитиков. Студенты, которые  уже работали или помогали как волонтеры, продолжили свою деятельность. То есть они также выполнили программу практической подготовки, которая была предназначена в этом учебном году. 
Экзамены для всех студентов в этом году пройдут в формате видеоконференции со специально созданными комиссиями, и соответствующие приказы все уже утверждены.

По Вашему мнению, каким образом процесс обучения будет организован в сентябре 2020? Онлайн или в обычном формате?

Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Если она стабилизируется, то занятия начнутся в привычном формате. Как бы не развивалась ситуация, учебный год начнется вовремя, и наша задача — сохранить максимальное качество образования.

Интересующий большинство абитуриентов вопрос, каким образом будет организован онлайн прием документов на поступление?

В этом году прием документов будет вестись на платформе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Основной организатор проекта — Минобрнауки России. Все документы подаются только в дистанционной форме, по электронной почте. Лично приезжать в университет для подачи документов или присылать их по почте не надо.




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