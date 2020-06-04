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МИД России – о героизации нацизма

 
В некоторых странах открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований.
 
Напомним что в Азербайджане героизация возведена в ранг государственной политики и как яркий пример установка памятника фашистской мрази Мамеду Эмина Расулзаде. Основатель Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмин Расулзаде активно сотрудничал с нацистами, а власти сегодняшнего Азербайджана установили нацисту из Азербайджана памятники в Баку, Гяндже, Новхане, назвали кварталы в Баку его именем, проводят памятные дни в честь этого нациста и предателя. (см. здесь ЧИТАТЬ

МИД России – о героизации нацизма 
Об этом говорится в докладе МИД России «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Как отмечается в документе, сегодня, к сожалению, мир становится свидетелем злонамеренных усилий по стиранию из памяти ныне живущих поколений правды об этом трагическим периоде истории человечества.
«В ряде стран осуществляется целенаправленная политика по оправданию и героизации нацистских преступников и их пособников – тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства, при одновременном объявлении сотрудничавших с нацистами коллаборационистов героями и участниками национально-освободительных движений. В некоторых странах пошли еще дальше и уже открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований и пособников нацистов. Среди населения распространяют неуважительное, кощунственное отношение к памяти освободителей, что ещё не так давно было даже трудно представить», — говорится в докладе.
Прискорбно то, что все эти кампании активно разворачиваются в год, когда международное сообщество могло бы консолидированно отметить 75-летие Победы над нацизмом, говорится в документе.



  Источник:FMG NEWS

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