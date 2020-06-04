Армения начинает выпускать АК-103 | Завод будет выпускать до 50 000 АК-103 в год

Уже в июле текущего года в Армении начнут собирать автоматы Калашникова. Полученная Ереваном лицензия на данное производства, согласно информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, рассчитана на ближайшие 10 лет, сообщает Интерфакс—АВН.



По достигнутым договоренностям, По достигнутым договоренностям, Армения будет ежегодно производить 50 тысяч единиц упомянутого вооружения. Как сообщают СМИ, производство будет состоять из 2 этапов. На первом открытое для этой цели в Армении предприятие получит детали из России. На втором будут производиться простые детали на месте, а затем осуществляться конечная сборка изделий. В Армении будут выпускаться автоматы АК-103, предназначенные для армии и спецподразделений. Данные модели отличаются складывающимся прикладом, что делает их более удобными в транспортировке. Также на АК-103 могут быть присоединены подствольный гранатомет, штык-нож и приборы ночного наведения.



Ранее производство автоматов Калашникова открылось в Индии, а через год планируется запустить схожий проект в Венесуэле. Учитывая стремление Рособоронэкспорта расширять производство стрелкового оружия за счет мощностей других стран, Ранее производство автоматов Калашникова открылось в Индии, а через год планируется запустить схожий проект в Венесуэле. Учитывая стремление Рособоронэкспорта расширять производство стрелкового оружия за счет мощностей других стран, Армения выглядит более, чем естественным государством-производителем, т.к., помимо наличия достаточной научной, образовательной и технологической базы, является союзником России по ОДКБ и имеет на своей территории российскую военную базу.





Автомат Калашникова АК103 является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений.

Наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, транспортировке и десантировании, при этом имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.



В конструкции применены современные материалы. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Применение защитных покрытий обеспечивает высокую коррозийную стойкость металлических деталей.



На АК103 предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.



Дульный тормоз обеспечивает высокую кучность автоматической стрельбы за счет уменьшения увода автомата от точки прицеливания и снижения энергии отдачи при выстреле.

Имеющаяся на предприятии система контроля качества, включающая всесторонние испытания, обеспечивает высокое качество АК103.



