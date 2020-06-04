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Армения начинает выпускать АК-103 | Завод будет выпускать до 50 000 АК-103 в год

 оружие Армении ВПК
Уже в июле текущего года в Армении начнут собирать автоматы Калашникова. Полученная Ереваном лицензия на данное производства, согласно информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, рассчитана на ближайшие 10 лет, сообщает Интерфакс—АВН.

По достигнутым договоренностям, Армения будет ежегодно производить 50 тысяч единиц упомянутого вооружения. Как сообщают СМИ, производство будет состоять из 2 этапов. На первом открытое для этой цели в Армении предприятие получит детали из России. На втором будут производиться простые детали на месте, а затем осуществляться конечная сборка изделий. В Армении будут выпускаться автоматы АК-103, предназначенные для армии и спецподразделений. Данные модели отличаются складывающимся прикладом, что делает их более удобными в транспортировке. Также на АК-103 могут быть присоединены подствольный гранатомет, штык-нож и приборы ночного наведения.

Ранее производство автоматов Калашникова открылось в Индии, а через год планируется запустить схожий проект в Венесуэле. Учитывая стремление Рособоронэкспорта расширять производство стрелкового оружия за счет мощностей других стран, Армения выглядит более, чем естественным государством-производителем, т.к., помимо наличия достаточной научной, образовательной и технологической базы, является союзником России по ОДКБ и имеет на своей территории российскую военную базу.

Автомат Калашникова АК103 является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений.
Наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, транспортировке и десантировании, при этом имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

В конструкции применены современные материалы. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Применение защитных покрытий обеспечивает высокую коррозийную стойкость металлических деталей.

На АК103 предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.

Дульный тормоз обеспечивает высокую кучность автоматической стрельбы за счет уменьшения увода автомата от точки прицеливания и снижения энергии отдачи при выстреле.
Имеющаяся на предприятии система контроля качества, включающая всесторонние испытания, обеспечивает высокое качество АК103.



  Источник:FMG NEWS

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