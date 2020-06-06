Туркменская организация по штрих-кодам отпраздновала свой пятилетний юбилей

Национальная организация Туркменистана по штрих-кодам (НОТШК) 20 мая справила пятилетие своего членства в Международной структуре по созданию и внедрению единых стандартов GS1. Об этом 5 июнярассказала руководитель организации.

В своём интервью председатель GS1 Turkmenistan Айкамар Мяликгулыева отметила, что одной из приоритетных целей организации был выход на международный уровень и охват системой штрихового кодирования туркменских товаропроизводителей.

Стоит отметить, что GS1 Turkmenistan предоставляет отечественным производителям решения по автоматической идентификации, включая штрихкодовую маркировку.

Ключевыми факторами в повышении конкурентоспособности являются также сертификация систем менеджмента по стандартам ISO и международно-признанная аккредитация национальных лабораторий, в том числе пищевых.

Открытие в 2017 году верификационной лаборатории позволило осуществлять контроль соответствия нанесения штрихкода международным стандартам, что также способствует беспрепятственному продвижению товаров из Туркменистана за рубеж, их конкурен­тоспособности на международном рынке.

Добавим, GS1 Turkmenistan планирует продолжить внедрять новые технологические решения в деятельность туркменских производителей для облегчения логистики доставки отечественных товаров на мировые рынки, а также для повышения доверия и признания международных партнёров качественной и безопасной туркменской продукции.