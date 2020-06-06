 
  • 17:40 – «Голодомор» – это украинская диета | Армяне жестко ответили Марченко 
  • 17:13 – Школьники штата Колорадо будут учить историю о Геноциде армян и евреев 
  • 17:54 – В Арцахе налаживается производство боевых ударных беспилотников 
  • 17:40 – «Голодомор» – это украинская диета | Армяне жестко ответили Марченко 
  • 18:16 – Как правильно есть мороженое: идеальная формула от ученых 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Туркменская организация по штрих-кодам отпраздновала свой пятилетний юбилей

  • 06.06.2020, 09:48,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Туркменская организация по штрих-кодам отпраздновала свой пятилетний юбилейНациональная организация Туркменистана по штрих-кодам (НОТШК) 20 мая справила пятилетие своего членства в Международной структуре по созданию и внедрению единых стандартов GS1. Об этом 5 июня онлайн-радио «Голос СНГ» рассказала руководитель организации.

В своём интервью председатель GS1 Turkmenistan Айкамар Мяликгулыева отметила, что одной из приоритетных целей организации был выход на международный уровень и охват системой штрихового кодирования туркменских товаропроизводителей.

Стоит отметить, что GS1 Turkmenistan предоставляет отечественным производителям решения по автоматической идентификации, включая штрихкодовую маркировку.

Ключевыми факторами в повышении конкурентоспособности являются также сертификация систем менеджмента по стандартам ISO и международно-признанная аккредитация национальных лабораторий, в том числе пищевых.

Открытие в 2017 году верификационной лаборатории позволило осуществлять контроль соответствия нанесения штрихкода международным стандартам, что также способствует беспрепятственному продвижению товаров из Туркменистана за рубеж, их конкурен­тоспособности на международном рынке.

Добавим, GS1 Turkmenistan планирует продолжить внедрять новые технологические решения в деятельность туркменских производителей для облегчения логистики доставки отечественных товаров на мировые рынки, а также для повышения доверия и признания международных партнёров качественной и безопасной туркменской продукции.





  •   Просмотров Сегодня: 41


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Представитель ООН высоко оценила меры борьбы с пандемией в Туркменистане
    » Малый и средний бизнес в Туркменистане получит поддержку ЕС
    » Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан
    » Дирижёр симфонического оркестра Туркменистана озвучил планы на весну 2020
    » Пищевая лаборатория компании «Хил стандарт» первая в Туркменистане прошла международную аккредитацию
    » Панова: «Туркменистан по всем Целям устойчивого развития движется вперёд»
    » В Ашхабаде открылся форум о партнёрстве Туркменистана с международными организациями
    » Туркменистан и Бахрейн провели совместный бизнес-форум
    » Туркменистан и Бахрейн провели совместный бизнес-форум
    » Туркменская делегация участвовала в заседании СМИД ОЭС в Анталье
    » Каладзе: С 10 мая мы приступим к внедрению новых стандартов обслуживания в службе архитектуры и начнем устранять те погрешности и проблемы, которые существуют
    » Банк России: На территорииРФ будут принимать армянские карты АРКА
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    «Голодомор» – это украинская диета | Армяне жестко ответили Марченко

    • 17:40
    • 30
    • 0

    Школьники штата Колорадо будут учить историю о Геноциде армян и евреев

    • 17:13
    • 34
    • 0

    Дело о разжигании этнической розни в Грузии | глава союза мусульман вызван в СГБ

    • 16:58
    • 30
    • 0

    Азербайджан переименовывает исконные армянские села | дошли до села Сагиян

    • 13:39
    • 41
    • 0

    Зеленский выступил за отмену виз для инотуристов

    • 12:10
    • 43
    • 0

    В России планируют ввести в оборот 4 млн га неиспользуемой пашни

    • 12:09
    • 37
    • 0

    Президент Молдовы посетит парад Победы в России

    • 11:34
    • 69
    • 0

    Правительство Армении поможет ИП и наёмным работникам

    • 10:08
    • 48
    • 0

    В Белоруссии представлен новый глава комитета государственного контроля

    • 10:04
    • 44
    • 0

    Туркменская организация по штрих-кодам отпраздновала свой пятилетний юбилей

    • 09:48
    • 43
    • 0

    Клиенты российского «Аэрофлота» протестуют против замены компенсаций ваучерами

    • 09:28
    • 57
    • 0

    Армения начинает выпускать АК-103 | Завод будет выпускать до 50 000 АК-103 в год

    • 21:25
    • 90
    • 0

    МИД России – о героизации нацизма

    • 21:12
    • 81
    • 0

    Таджикистанцев попросили соблюдать гигиену даже при спаде активности COVID-19

    • 20:00
    • 71
    • 0

    Мутации не делают коронавирус более опасным – ВОЗ

    • 19:14
    • 75
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58568
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54142
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48402
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44103
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 40776
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37865
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36354
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34149
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32185
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31127
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24937
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23762
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23702
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22693
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21606
    • 0

    «Голодомор» – это украинская диета | Армяне жестко ответили Марченко

    • 17:40
    • 30
    • 0

    Школьники штата Колорадо будут учить историю о Геноциде армян и евреев

    • 17:13
    • 34
    • 0

    Дело о разжигании этнической розни в Грузии | глава союза мусульман вызван в СГБ

    • 16:58
    • 30
    • 0

    Азербайджан переименовывает исконные армянские села | дошли до села Сагиян

    • 13:39
    • 41
    • 0

    Зеленский выступил за отмену виз для инотуристов

    • 12:10
    • 43
    • 0

    Правительство Армении поможет ИП и наёмным работникам

    • 10:08
    • 48
    • 0

    В Белоруссии представлен новый глава комитета государственного контроля

    • 10:04
    • 44
    • 0

    Клиенты российского «Аэрофлота» протестуют против замены компенсаций ваучерами

    • 09:28
    • 57
    • 0

    Президент Молдовы посетит парад Победы в России

    • 11:34
    • 69
    • 0

    В России планируют ввести в оборот 4 млн га неиспользуемой пашни

    • 12:09
    • 37
    • 0

    Туркменская организация по штрих-кодам отпраздновала свой пятилетний юбилей

    • 09:48
    • 43
    • 0

    Армения начинает выпускать АК-103 | Завод будет выпускать до 50 000 АК-103 в год

    • 21:25
    • 90
    • 0

    Руководство МГМУ им. Сеченова: Как бы не развивалась ситуация, учебный год начнется вовремя, и наша задача — сохранить максимальное качество образования

    • 17:12
    • 72
    • 0

    Таджикистанцев попросили соблюдать гигиену даже при спаде активности COVID-19

    • 20:00
    • 71
    • 0

    В Армении ношение медицинских масок на улице станет обязательным

    • 13:08
    • 75
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА