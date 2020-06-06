Туркменская организация по штрих-кодам отпраздновала свой пятилетний юбилей

В своём интервью председатель GS1 Turkmenistan Айкамар Мяликгулыева отметила, что одной из приоритетных целей организации был выход на международный уровень и охват системой штрихового кодирования туркменских товаропроизводителей.
Стоит отметить, что GS1 Turkmenistan предоставляет отечественным производителям решения по автоматической идентификации, включая штрихкодовую маркировку.
Ключевыми факторами в повышении конкурентоспособности являются также сертификация систем менеджмента по стандартам ISO и международно-признанная аккредитация национальных лабораторий, в том числе пищевых.
Открытие в 2017 году верификационной лаборатории позволило осуществлять контроль соответствия нанесения штрихкода международным стандартам, что также способствует беспрепятственному продвижению товаров из Туркменистана за рубеж, их конкурентоспособности на международном рынке.
Добавим, GS1 Turkmenistan планирует продолжить внедрять новые технологические решения в деятельность туркменских производителей для облегчения логистики доставки отечественных товаров на мировые рынки, а также для повышения доверия и признания международных партнёров качественной и безопасной туркменской продукции.