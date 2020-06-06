В России планируют ввести в оборот 4 млн га неиспользуемой пашни

Замминистр сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов провёл очередное совещание, на котором обсудил ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Об этом FMG.NEWS сообщили вминистерства.

Как отметил Хатуов, главным фактором для обеспечения динамичного развития агропромышленного комплекса страны, является вовлеченность в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Также, он добавил, что эффективное управление этими землями позволит решить важнейшие задачи в сфере обеспечения продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала России.

Более того, неиспользуемые пашни остаются источником пожарной опасности, на них часто образуются очаги сорной растительности, вредителей и болезней.

Важно отметить, что по данным органов управления АПК, в 2019 году введено в оборот 1070,2 тыс. га неиспользуемой пашни.

Как уточняется, в число регионов-лидеров по вышеуказанному показателю вошли Оренбургская, Саратовская, Рязанская, Волгоградская, Брянская, Московская и Новосибирская области, а также Калмыкия.

Как заявил замминистра, с помощью господдержки, до 2025 года в целом по стране введут в оборот 4 млн га пашни. Эта работа позволит обеспечить ежегодный прирост зерна на 1 млн тонн и маслины на 0,2 млн тонн.

Также, Джамбулат Хатуов поручил региональным органам управления АПК взять под личный контроль проведение мероприятий, направленных на правильное использование сельскохозяйственных угодий.