Президент Молдовы посетит парад Победы в России

Во время переговоров с российским послом, Додон подтвердил своё участие в торжественных мероприятиях в России.
Также, официальные лица обменялись информацией о принимаемых мерах обеих республик по борьбе с пандемической инфекцией коронавируса.
Президент сообщил о том, что на парад отправится делегация из министерства обороны Молдавии, которая примет участие вместе с другими военными из зарубежных государств.
Стоит напомнить, что в России мероприятия с массовым скоплением людей по случаю 75-летия дня Победы в Великой Отечественной Войне были отложены, в связи с пандемией и парад перенесли на 24 июня нынешнего года.