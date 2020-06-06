Президент Молдовы посетит парад Победы в России

Глава государства Молдова Игорь Додон 5 июня провёл встречу с послом России Олегом Васнецовым, с которым обсудил несколько актуальных вопросов, касающихся укрепления и развития стратегического партнёрства. В ходе беседы, российский дипломат вручил президенту официальное приглашение от лидера России Владимира Путина посетить парад по случаю 75-летия Дня Победы, который состоится в Москве 24 июня текущего года. Об этом сообщается

Во время переговоров с российским послом, Додон подтвердил своё участие в торжественных мероприятиях в России.

Также, официальные лица обменялись информацией о принимаемых мерах обеих республик по борьбе с пандемической инфекцией коронавируса.

Президент сообщил о том, что на парад отправится делегация из министерства обороны Молдавии, которая примет участие вместе с другими военными из зарубежных государств.

Стоит напомнить, что в России мероприятия с массовым скоплением людей по случаю 75-летия дня Победы в Великой Отечественной Войне были отложены, в связи с пандемией и парад перенесли на 24 июня нынешнего года.