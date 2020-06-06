Клиенты российского «Аэрофлота» протестуют против замены компенсаций ваучерами

Российские авиапассажиры группы компаний «Аэрофлот» в социальных сетях и на платформе электронных петиций Cahnge.org Российские авиапассажиры группы компаний «Аэрофлот» в социальных сетях и на платформе электронных петиций Cahnge.org выступают против выдачи им ваучеров , как замены возврата денег на авиабилеты на рейсы, которые авиаперевозчик аннулировал в одностороннем порядке. Об этом написало дальневосточное российское агентство Vostok.Today.

С 14 апреля 2020 года «Аэрофлот» приостановил процедуру возвращения средств потребителям за не оказанную услугу и предлагает сдать проездной документ с заменой даты или обменять на некий «ваучер».

В законодательстве России такого понятия не существует, юридически этот эквивалент ничем не подкреплен и не защищен.

- Купил билеты до начала пандемии. Рейс отменили, около 2 месяцев пытаюсь вернуть деньги, а теперь выясняется, что вместо денег будут "возвращать" фантики. Это мошенничество. - Рейс отменили из-за пандемии. Билеты были невозвратные. Но обещали вернуть средства полном объёме в определённые сроки. Эти сроки прошли. Масса звонков было сделано в колл-центр, и написаны письма. В итоге, возврат средств так и не осуществлён. - Прекращайте грабить людей в это сложное время! Верните деньги! Нельзя выживать на присвоенных, чужих ресурсах. Это не делает чести такой крупной компании. - Нельзя за счёт пассажиров решать финансовые проблемы авиакомпании, - пишут пострадавшие клиенты «Аэрофлота».

Российские контролирующие органы отвечают заявителям на просьбы о проведении проверки «Аэрофлота» неутешительно. Глава РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса запретил внеочередные проверки бизнеса. Исключения есть, но нарушение прав потребителей, которые не связаны с угрозами жизни, здоровью и техногенными катастрофами, в них не входят. Выход один - отправлять авиакомпании досудебную претензию, а через 30 дней - иск в гражданский суд (если «Аэрофлот» не вернет деньги).