Клиенты российского «Аэрофлота» протестуют против замены компенсаций ваучерами
- 06.06.2020, 09:28,
- В Мире + Европа
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Российские авиапассажиры группы компаний «Аэрофлот» в социальных сетях и на платформе электронных петиций Cahnge.org выступают против выдачи им ваучеров
, как замены возврата денег на авиабилеты на рейсы, которые авиаперевозчик аннулировал в одностороннем порядке. Об этом написало
дальневосточное российское агентство Vostok.Today.
С 14 апреля 2020 года «Аэрофлот» приостановил процедуру возвращения средств потребителям за не оказанную услугу и предлагает сдать проездной документ с заменой даты или обменять на некий «ваучер».
В законодательстве России такого понятия не существует, юридически этот эквивалент ничем не подкреплен и не защищен.
- Купил билеты до начала пандемии. Рейс отменили, около 2 месяцев пытаюсь вернуть деньги, а теперь выясняется, что вместо денег будут "возвращать" фантики. Это мошенничество.
- Рейс отменили из-за пандемии. Билеты были невозвратные. Но обещали вернуть средства полном объёме в определённые сроки. Эти сроки прошли. Масса звонков было сделано в колл-центр, и написаны письма. В итоге, возврат средств так и не осуществлён.
- Прекращайте грабить людей в это сложное время! Верните деньги! Нельзя выживать на присвоенных, чужих ресурсах. Это не делает чести такой крупной компании.
- Нельзя за счёт пассажиров решать финансовые проблемы авиакомпании, - пишут пострадавшие клиенты «Аэрофлота».
Российские контролирующие органы отвечают заявителям на просьбы о проведении проверки «Аэрофлота» неутешительно. Глава РФ Владимир Путин во время пандемии коронавируса запретил внеочередные проверки бизнеса. Исключения есть, но нарушение прав потребителей, которые не связаны с угрозами жизни, здоровью и техногенными катастрофами, в них не входят. Выход один - отправлять авиакомпании досудебную претензию, а через 30 дней - иск в гражданский суд (если «Аэрофлот» не вернет деньги).
Об аналогичных проблемах рассказывали
авиапассажиры авиакомпании S7 Airlines в социальных сетях и СМИ. Им также предлагали некий сертификат эквивалентной стоимости, причем длительность использования ограничивается всего лишь одним годом.