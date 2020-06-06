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В Белоруссии представлен новый глава комитета государственного контроля

  • 06.06.2020, 10:04,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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В Белоруссии представлен новый глава комитета государственного контроляГлава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко 5 июня представил нового председателя комитета госконтроля (КГК) Ивана Тертеля. На церемонии, Сергеенко напутствовал нового руководителя сохранить преемственность традиций и одновременно внедрять новые методики в работе, сообщает БЕЛТА.

Выступая перед рабочим коллективом КГК, руководитель администрации президента сообщил, что ранее Иван Тертель работал зампредседателем КГБ. По образованию он юрист и экономист. Новый руководитель был охарактеризован как компетентный и требовательный сотрудник, он имеет качественный опыт управленческого дела. С его непосредственным участием, проведён ряд значимых операций по экономической безопасности страны и пресечены некоторые коррупционные явления в нескольких сферах.

Игорь Сергеенко признался, что знает его лично по службе в одной системе. Он отметил, что все положительные наработки и ритм организации КГК останется прежним, но прибытие нового руководства, без сомнений, привнесёт свежий взгляд и комплекс новых подходов и тенденций в работе.

Далее, глава президентского штаба выразил благодарность, сдавшему пост руководителю КГК Леониду Анфимову. Он поблагодарил его за то, что тот свой долгий трудовой путь посвятил охране экономических интересов родины. Сергеенко высоко оценил профессионализм и патриотизм проявленный на госслужбе Леонидом Анфимовым. В адрес бывшего руководителя слова признательности высказал также и новый глава ведомства Иван Тертель.





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