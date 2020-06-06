Правительство Армении поможет ИП и наёмным работникам

Никол Пашинян 4 июня провёл очередное заседание, на котором правительство расширило рамки бенефициаров 8-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса. Об этом FMG.NEWS сообщили впремьера.

Отметим, что в рамках восьмого мероприятия оказывается единоразовая помощь наёмным сотрудникам и индивидуальным предприятиям пострадавших сфер.

В список пострадавших сфер включены: производство изделий из дерева и пробки, бумаги, резиновых и пластмассовых, из соломки и материалов для плетения, а также обработка древесины и производство текстильных изделий.

Кроме того, помощь окажут производству и ремонту компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования. Также, административная и другая дополнительная деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для предпринимательской деятельности, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, деятельность по сохранению физического здоровья.

В связи с этим, замминистра труда и соцвопросов Армении Арман Удумян отметил, что число бенефициаров по этим сферам увеличится на 9171, которые работают в 1875 организациях, общий бюджет помощи составит 623 млн 628 тыс. драмов.

– На сегодняшний день, в рамках восьмого мероприятия, помощь получили 124 тыс. 609 лиц, на сумму 8,5 млрд драмов, – сказал Удумян.

По этому поводу, Никол Пашинян подчеркнул, что в рамках принятых правительством антикризисных мероприятий, нуждающимся в помощи доступно 100 млрд 400 млн.

– Всего правительство приняло 19 антикризисных мероприятий, – напомнил премьер-министр.

Кроме того, правительство утвердило порядок продажи квартир и парковочных мест строящегося многоквартирного дома по адресу улица Адонца, Ереван, дом 19/8, с целью обеспечения 345 общественных служащих доступным жильём, строительство здания планируется завершить в 2023 году.

Добавим, что Никол Пашинян провёл правительственное совещание по видеосвязи, так как, на днях у него обнаружили COVID-19, по его словам вирус у него проходит бессимптомно.

По данным на 5 июня, в Армении общее число инфицированных достигло 11 817, вылечены 3513 пациента.