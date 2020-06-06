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Зеленский выступил за отмену виз для инотуристов

  • 06.06.2020, 12:10,
  • В Мире + Европа » Украина
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Зеленский выступил за отмену виз для инотуристовУкраинский лидер Владимир Зеленский 4 июня выдвинул инициативу отмены туристических виз для ряда стран. Он также предложил в каждой области создать свой «туристический магнит». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе главы государства.

Вопрос был обсуждён в рамках рабочей поездки Зеленского в Хмельницкий регион. По словам президента, особый интерес для туристической сферы Украины представляют жители Китая. Для них, также, как и для граждан Австралии, Новой Зеландии и ряда арабских стран необходимо либерализовать визовый режим, добавил лидер страны. 

Зеленский заметил, что граждане государств, которые отменили визы для украинцев, должны иметь аналогичные преимущества при поездке в Украину. 

Согласно данным туристических компаний, в среднем, приезжающие иностранцы тратят 120-150 долларов в день. В связи с этим лидер страны призвал представителей соответствующих отраслей подумать над тем, как стимулировать увеличение данных расходов.

Зеленский предложил создать в каждой из областей «туристический магнит». По его мнению, данные изменения помогут властям и бизнесменам заработать побольше денег.

Напомним, что 3 июня украинский лидер анонсировал презентацию региональных проектов в области туризма для инвесторов.





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