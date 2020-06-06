 Азербайджан переименовывает исконные армянские села | дошли до села Сагиян

В Комиссию Милли Меджлиса по топонимии поступило предложение о переименовании села в Шамахы.
Об этом АПА сказал председатель комиссии Милли Меджлиса по топонимии Иса Габиббейли.
Он отметил, что Исполнительная власть Шамахинского района подняла вопрос о переименовании села Сагиян, входящего в административно-территориальное деление этого района: «Мы расследовали этот вопрос, есть разные версии происхождения названия села. Происхождение топонима неизвестно, определить это сложно. Поэтому к предложению о переименовании мы отнеслись положительно. Данный вопрос будет рассматриваться на заседании Комиссии 8 июня.
Отметим что село Сагиян это историческая часть Армении и имеет армянское происхождение. Сам Азербайджан
расположен на территориях принадлежащих Армении, Грузии, России, Ирана и древней Албании. Поэтому почти половина территории имело армянские топонимы от Нагорного Карабаха до Агвана.
И вот после того как разобрались со славянскими топонимами переименовав сотни на на азербайджанский лад, перешли к армянским несмотря на то что до этого львинную долю уже переименовали. Как говориться маразм крепчает, а армянофобия уже пустила метастазы по всему так называемому Азербайджану.
Часть территории нынешней Азербайджанской Республики, охватывающая пространство между Кавказскими горами и рекой Кура, представляет собой исторический Агванк. Армяне жили здесь с незапамятных времен. В 1846 г. в составе Российской империи на этой территории была образована Шамахинская губерния. После разрушительного землетрясения 1859 г. губерния в 1861 г. была переименована в Бакинскую.
В XIX в. В СОСТАВЕ ШАМАХИНСКОЙ ГУБЕРНИИ БЫЛО 24 АРМЯНСКИХ СЕЛА, а армянские церкви составляли Шамахинскую епархию, входившую в состав Армянской Апостольской Церкви. В 1844 г. была основана Шамахинская духовная семинария, в 1869 г. — женское училище Сандухтян. В 1914 — 1915 учебном году здесь действовали 23 армянские церковные школы. Последняя из них закрылась в 1983 г.
В Шамахе родился ряд видных представителей армянской истории, культуры, литературы, искусства. Это родина одного из лидеров национально-освободительной борьбы армянского народа, Католикоса Всех Армян в 1759-1763 гг. Акопа V Шамахеци, издавшего 20 июля 1760 г. кондак, адресованный императрице России Елизавете Петровне, с просьбой о помощи армянскому и грузинскому народам в освобождении от персидского ига. Здесь родились также народный писатель Армении и Азербайджана, заслуженный деятель культуры Закавказья Ширванзаде, актер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Ованес Абелян и его брат, драматург, театральный деятель Александр Абелян, писатель Костан Зарьян (1885-1969), писатель и поэт, педагог, член Союза писателей СССР Ваган Галфаян (1886-1979) и другие.
По данным переписи населения СССР 1979 г., на территории Азербайджанской ССР проживало 475,5 тыс. армян. Это составляло около половины от их численности в 1920 г., что явилось следствием откровенно предвзятого отношения и притеснения по этническому признаку со стороны бакинских властей. А после начала Карабахского освободительного движения и последовавших погромов армян в 1988 году армяне многих районов, в том числе и Шамахинского, вынуждены были покинуть родные очаги.
ОДНИМ ИЗ 24 ПОКИНУТЫХ АРМЯНСКИХ СЕЛ ШАМАХИ ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛО САГИЯН. Здесь родился, вырос и около 60 лет вел активную педагогическую деятельность участник ВОВ Вардгес Шагилян. Обладая пытливым умом, проявляя трепетную заботу о духовных ценностях родного народа, он в течение многих лет собирал материалы, часть которых нашла место в его двух последних книгах. Книга В. Шагиляна "Шамахи. Сагиян и сагиянцы" является своеобразным паспортом, в котором обстоятельно представлены ценные сведения о Сагияне начиная со времени основания деревни и завершая особенностями местного диалекта.
С ОСОБОЙ ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ АВТОР РАССКАЗЫВАЕТ О РОДНОМ СЕЛЕ, окружающей его природе, приводит названия пастбищ и земельных пахотных участках, лесов, гор, развалин крепостей, имеющих армянское происхождение. Здесь же В.Шагилян рассказывает о том, как бакинские тюрки систематически, завуалированно или открыто проводили антиармянскую политику, присоединяя земли — собственность армянских сел — к азербайджанским. Автор приводит факты, подтверждающие тюркизацию армянских сел не только таким способом, но и путем замены руководителей-армян азербайджанцами — в Шамахинском районе исключение в этом смысле составляла только крупная деревня Мадраса.
Начинается сборник рассказом об исходе сагиянцев из села в ноябре 1988 г. В этой связи уместны слова известного общественного деятеля Г. Тер-Ованисяна, написанные в 1920 г. по поводу погромов армян турками в 1918 г.: "Армянские деревни дали татарам более дорогое, более крупное, многомиллионное наследие — свои дома, свои сады, свои источники, все движимое и недвижимое имущество, отдали недостойным наследникам, а сами, насильственно изгнанные, удалились с пустыми руками".
Азербайджан
не имея собственной истории, пытается переписать ее на свой лад, что вызывает недоумение у мировых историков, географов, общественности и все на это смотрят с юмором, так как кроме улыбки глупость Азербайджана ничиго не вызывает. Находясь в окружении автохтонных народов имеющих историю в несколько тысяч лет от Грузии до Ирана, от Армении до России глупо очень глупо рисовать историю, так как достаточно полистать туже историю Ирана или Грузии чтобы стало понятно что Азербайджан
появился в мировом пространстве только в 1918 году по распоряжению России.