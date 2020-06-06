 Азербайджан переименовывает исконные армянские села | дошли до села Сагиян

В Комиссию Милли Меджлиса по топонимии поступило предложение о переименовании села в Шамахы.

Об этом АПА сказал председатель комиссии Милли Меджлиса по топонимии Иса Габиббейли.

Он отметил, что Исполнительная власть Шамахинского района подняла вопрос о переименовании села Сагиян, входящего в административно-территориальное деление этого района: «Мы расследовали этот вопрос, есть разные версии происхождения названия села. Происхождение топонима неизвестно, определить это сложно. Поэтому к предложению о переименовании мы отнеслись положительно. Данный вопрос будет рассматриваться на заседании Комиссии 8 июня.



Отметим что село Сагиян это историческая часть Армении и имеет армянское происхождение. Сам Азербайджан расположен на территориях принадлежащих Армении, Грузии, России, Ирана и древней Албании. Поэтому почти половина территории имело армянские топонимы от Нагорного Карабаха до Агвана.

И вот после того как разобрались со славянскими топонимами переименовав сотни на на азербайджанский лад, перешли к армянским несмотря на то что до этого львинную долю уже переименовали. Как говориться маразм крепчает, а армянофобия уже пустила метастазы по всему так называемому Азербайджану.

Часть территории нынешней Азербайджанской Республики, охватывающая пространство между Кавказскими горами и рекой Кура, представляет собой исторический Агванк. Армяне жили здесь с незапамятных времен. В 1846 г. в составе Российской империи на этой территории была образована Шамахинская губерния. После разрушительного землетрясения 1859 г. губерния в 1861 г. была переименована в Бакинскую.



В XIX в. В СОСТАВЕ ШАМАХИНСКОЙ ГУБЕРНИИ БЫЛО 24 АРМЯНСКИХ СЕЛА, а армянские церкви составляли Шамахинскую епархию, входившую в состав Армянской Апостольской Церкви. В 1844 г. была основана Шамахинская духовная семинария, в 1869 г. — женское училище Сандухтян. В 1914 — 1915 учебном году здесь действовали 23 армянские церковные школы. Последняя из них закрылась в 1983 г.



В Шамахе родился ряд видных представителей армянской истории, культуры, литературы, искусства. Это родина одного из лидеров национально-освободительной борьбы армянского народа, Католикоса Всех Армян в 1759-1763 гг. Акопа V Шамахеци, издавшего 20 июля 1760 г. кондак, адресованный императрице России Елизавете Петровне, с просьбой о помощи армянскому и грузинскому народам в освобождении от персидского ига. Здесь родились также народный писатель Армении и Азербайджана, заслуженный деятель культуры Закавказья Ширванзаде, актер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Ованес Абелян и его брат, драматург, театральный деятель Александр Абелян, писатель Костан Зарьян (1885-1969), писатель и поэт, педагог, член Союза писателей СССР Ваган Галфаян (1886-1979) и другие.



По данным переписи населения СССР 1979 г., на территории Азербайджанской ССР проживало 475,5 тыс. армян. Это составляло около половины от их численности в 1920 г., что явилось следствием откровенно предвзятого отношения и притеснения по этническому признаку со стороны бакинских властей. А после начала Карабахского освободительного движения и последовавших погромов армян в 1988 году армяне многих районов, в том числе и Шамахинского, вынуждены были покинуть родные очаги.



ОДНИМ ИЗ 24 ПОКИНУТЫХ АРМЯНСКИХ СЕЛ ШАМАХИ ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛО САГИЯН. Здесь родился, вырос и около 60 лет вел активную педагогическую деятельность участник ВОВ Вардгес Шагилян. Обладая пытливым умом, проявляя трепетную заботу о духовных ценностях родного народа, он в течение многих лет собирал материалы, часть которых нашла место в его двух последних книгах. Книга В. Шагиляна "Шамахи. Сагиян и сагиянцы" является своеобразным паспортом, в котором обстоятельно представлены ценные сведения о Сагияне начиная со времени основания деревни и завершая особенностями местного диалекта.



С ОСОБОЙ ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ АВТОР РАССКАЗЫВАЕТ О РОДНОМ СЕЛЕ, окружающей его природе, приводит названия пастбищ и земельных пахотных участках, лесов, гор, развалин крепостей, имеющих армянское происхождение. Здесь же В.Шагилян рассказывает о том, как бакинские тюрки систематически, завуалированно или открыто проводили антиармянскую политику, присоединяя земли — собственность армянских сел — к азербайджанским. Автор приводит факты, подтверждающие тюркизацию армянских сел не только таким способом, но и путем замены руководителей-армян азербайджанцами — в Шамахинском районе исключение в этом смысле составляла только крупная деревня Мадраса.



Начинается сборник рассказом об исходе сагиянцев из села в ноябре 1988 г. В этой связи уместны слова известного общественного деятеля Г. Тер-Ованисяна, написанные в 1920 г. по поводу погромов армян турками в 1918 г.: "Армянские деревни дали татарам более дорогое, более крупное, многомиллионное наследие — свои дома, свои сады, свои источники, все движимое и недвижимое имущество, отдали недостойным наследникам, а сами, насильственно изгнанные, удалились с пустыми руками".