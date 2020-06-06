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Дело о разжигании этнической розни в Грузии | глава союза мусульман вызван в СГБ

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Грузинский святой монастырь Давид Гареджи

По данным СГБ, некоторые лица пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами

В Службе государственной безопасности опрашивают главу высшего управления мусульман Грузии, шейха Миртага Асадова по делу о разжигании этнической дискриминации, сообщает Первый канал.

О возбуждении уголовного дела СГБ сообщило 30 мая. По данным ведомства, речь идет о разжигании розни между грузинами и азербайджанцами. Однако о каких именно фактах идет речь - не уточняется.
 
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"Некие лица в негативном контексте активно используют накопившиеся в течение лет вопросы, якобы озвучивая патриотичные мотивы. С учетом того, что заявления делаются в регионе, который тесно населен этническими азербайджанцами, это представляет явную угрозу их мирному совместному проживанию с этническими грузинами", - говорится в материалах следствия.В СГБ отмечают, что речь идет о регионах Кахети и Квемо Картли. По данным следствия, некоторые лица пытаются разжечь национальный конфликт. Для этого распространяется мнение, что этнические грузины в Грузии якобы имеют социальное преимущество перед другими национальными меньшинствами.
 
Уголовное дело ведется по статье "расовая дискриминация" УК Грузии. Под этим термином уголовное право подразумевает деяние, совершенное с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямое или косвенное ограничение прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности либо предоставление человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека.
Карается оно тюремным заключением на срок до 7 лет, в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств. 
 


  Источник:FMG NEWS

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