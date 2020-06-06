Школьники штата Колорадо будут учить историю о Геноциде армян и евреев

История Геноцида
армян в Османской империи 1915г. и Холокоста будет преподаваться в государственных школах штата Колорадо. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей штата.
За составление и поддержку законопроекта, Армянский национальный конгресс Америки поблагодарил депутатов штата - Дафну Микаэльсон-Дженет, Мили Сироту, Стива Фенберга, Дениса Хайзи, а также Даней Эсгар и Доминика Морено.
После принятия законопроекта, Эсгар написала в своем Twitter: "Я никогда не слышала о Геноциде армян, пока мне не рассказала об этом моя знакомая армянка. Мы должны исправить положение и учить школьников истории этой жестокости".
Отметим, официальный текст законопроекта (см. первоисточник) не упоминает об изучении геноцида
других народов, истреблявшихся в Турции одновременно с армянами (греков, ассирийцев и езидов). В тексте лишь указывается, что в школах нужно изучать акт массовой жестокости, в том числе (но не только) Холокост и Геноцид
армян.
Отметим, в школах США почти не преподается история о геноциде американских индейцев. В 2015 году Университет Пенсильвании выяснил, что в 87% школьных учебников в США не преподается история индейцев после 1900 года. Только в одном штате из 50, в Вашингтоне, в учебниках используется выражение "геноцид
местного населения".
А в самом штате Колорадо только в 2019 году в школы вернули тему об истреблении индейцев (до этого школьники получали задание описать, как трудно было европейским колонистам бороться с индейцами).