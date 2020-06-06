Школьники штата Колорадо будут учить историю о Геноциде армян и евреев





За составление и поддержку законопроекта, Армянский национальный конгресс Америки поблагодарил депутатов штата - Дафну Микаэльсон-Дженет, Мили Сироту, Стива Фенберга, Дениса Хайзи, а также Даней Эсгар и Доминика Морено. История Геноцида армян в Османской империи 1915г. и Холокоста будет преподаваться в государственных школах штата Колорадо. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей штата.За составление и поддержку законопроекта, Армянский национальный конгресс Америки поблагодарил депутатов штата - Дафну Микаэльсон-Дженет, Мили Сироту, Стива Фенберга, Дениса Хайзи, а также Даней Эсгар и Доминика Морено.



После принятия законопроекта, Эсгар написала в своем Twitter: "Я никогда не слышала о Геноциде армян, пока мне не рассказала об этом моя знакомая армянка. Мы должны исправить положение и учить школьников истории этой жестокости".



Отметим, официальный текст законопроекта (см. первоисточник) не упоминает об изучении Отметим, официальный текст законопроекта (см. первоисточник) не упоминает об изучении геноцида других народов, истреблявшихся в Турции одновременно с армянами (греков, ассирийцев и езидов). В тексте лишь указывается, что в школах нужно изучать акт массовой жестокости, в том числе (но не только) Холокост и Геноцид армян.