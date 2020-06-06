«Голодомор» – это украинская диета | Армяне жестко ответили Марченко

Армянских пользователей социальной сети Facebook возмутило циничное высказывание украинского депутата Людмилы Марченко о Геноциде армян.



Ранее портал Инфотека24 сообщал, Марченко заявила турецким СМИ, что

« Ранее портал Инфотека24 сообщал, Марченко заявила турецким СМИ, что Геноцид армян – это выдумка. Геноцида не было. Когда мы узнали, что резолюция по этой теме была представлена в парламент, мы немедленно вмешались и, приняв необходимые меры, предотвратили ошибку, существовавшую в нашей стране в течение многих лет»,- заявила Марченка турецкому DHA.



Армяне, для которых



Ниже приводим самые «горячие» комментарии, оставленные подписчиками страницы «Info Portal» в Facebook (орфография авторов сохранена): Армяне, для которых Геноцид 1915 года является самой чувствительной и болезненной страницей истории, жестко отреагировали на провокационные заявления депутата. Некоторые из них утверждают, что Марченко продалась Анкаре, так как Геноцид армян – это неоспоримый факт, и опровергать этот факт может только турецкая пропогандская машина.Ниже приводим самые «горячие» комментарии, оставленные подписчиками страницы «Info Portal» в Facebook (орфография авторов сохранена):



"Этот депутат сама больше похожа на ошибку её избирателей и вообще природы”,- написал пользователь Vadim Avanesian.



"Дорогие мои с такими рабочими губами ещё не то можно сказать ! Вы кого всерьёз воспринимаете?”,- задался вопросом другой подписчик страницы Boris Hatchatourov.



"С этой "мадам” всё ясно…подобные заявления,как минимум, гарантируют ей дальнейшее пребывание в "турецком братстве””,- написал Левон Юзбашян.



"Я думаю, что у неё был мужик армянин. Как то обидел либо обделал ей по всячески и ушёл к другой. Вот так, пусть себе ищет мужика”,- отметил Artak Azarian.



"Голодомора точно не было. Просто украинцы соблюдали диету, перебарщивали с ней, превращались в анорексиков и умирали”,- отметила подписчица страницы Анаит Хачатрян.



"Дорогие мои армяне нашли с кем считаться раскаты вам анекдот идет сессия Верховного совета приходит тракторист спрашивает где его место ему в 10 ряду приходит профессор у нас 5 ряд приходит вся накрашенная вульгарно женщина проститутка мое место где ей отвечают ну конечно ваше место в президиуме вот так и это .Так что она ничтожество”,- написала Marieta Almoian.

Позор Людмиле Марченко.

Нельзя быть до такой степени продажными и пренебрегать историческими фактами





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