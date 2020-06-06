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В Петербурге арестовали азербайджанца по обвинению в убийстве студента

 
Житель Всеволожского района Ленобласти Заур Керимов заключен под стражу после стрельбы в центре Петербурга, пишет издание 47news.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Октябрьский районный суд на два месяца арестовал 42-летнего мужчину. Под стражей он останется до 4 августа.

Уроженца Азербайджана обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, днем 4 июня он выстрелил в голову 24-летнему студенту, который пытался вернуть деньги за трудоустройство в фирму "Ресурс". Известно, что пострадавший приехал в Петербург из Междуреченска и учится на первом курсе магистратуры математико-механического факультета СПбГУ. Стрелка задержали на следующий день в квартире на Загородном проспекте в Петербурге. В суде он заявил, что гражданская жена отвезла его к сестре.

Следствие настаивало на аресте обвиняемого: тот, находясь на свободе, мог попытаться скрыться или уехать на родину. Известно также, что обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с гражданином Киргизии, которому Керимов во время перепалки якобы прострелил бедро.

Адвокат Керимова заявил, что его подопечный был в шоке. Он якобы собирался оформить явку с повинной прямо с утра, но не успел. Сам Керимов заявил, что случившееся - случайность. Защита просила домашний арест.

По данным 47news, 42-летний охранник официально зарегистрирован в деревне Орово Всеволожского района, но постоянно живет на Товарищеском проспекте в Петербурге. В суде же выяснилось, что работу секьюрити он совмещает с извозом. Но официально нигде не трудоустроен.
 



  Источник:FMG NEWS

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