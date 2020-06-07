В Казахстане планируется запуск сборки современных автобусов

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 6 июня, на заседании госкомиссии, рассмотрел вопросы активной модернизации национальной экономики. В частности, внедрения новых промышленных объектов по сборке автобусов и специальной техники марки «Yutong». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьера

Сборка современных автобусов будет организована на базе бывшего производственного комплекса резинотехнических изделий (РТИ) в городе Сарань Карагандинской области. Проектная мощность планируемого производства должна составить 1200 автобусов и 500 единиц специальной техники в течение года.

Параллельно с автобусным производством будет запущен конвейер по сборке автомобильной резины известного бренда «Doublestar». В производственный замысел будет вложено 56 миллиардов тенге. Линия должна будет обеспечивать объём в 3 миллиона покрышек для легкового транспорта и полмиллиона шин для остальной техники в год.

Также на этой базовой площадке, в модельный ряд впишется комплекс готовых производственных цехов для предпринимательских структур. Целями их индустриальных проектов, станут выпуск запасных частей и комплектующих компонентов.