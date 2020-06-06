В Киргизии возможно будут понижены цены билетов на самолёты

Во время проверки аэровокзала, Боронову представили методику действий по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции и алгоритм проверок пассажиров, которые будут проходить через пункты пропуска аэропорта.
Таким образом, в здания аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-куль» будут допускаться только лица, у которых имеются билеты на указанную дату, а также, граждане, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями.
Отмечено, что лицам, которые будут встречать и провожать пассажиров вход в аэровокзалы временно будет ограничен. Для них подготовлены отдельные места для ожидания.