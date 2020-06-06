В Киргизии возможно будут понижены цены билетов на самолёты

Первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 6 июня побывал в международном аэропорту «Манас», где ознакомился с идущей подготовкой к возобновлению местных авиарейсов. В ходе посещения аэропорта, заместитель главы кабинета министров поручил профильным органам проверить и отрегулировать вопросы, связанные с ценами на билеты, так как поступают жалобы от граждан страны на высокие цены. Об этом сообщает

Во время проверки аэровокзала, Боронову представили методику действий по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции и алгоритм проверок пассажиров, которые будут проходить через пункты пропуска аэропорта.

Таким образом, в здания аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-куль» будут допускаться только лица, у которых имеются билеты на указанную дату, а также, граждане, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями.

Отмечено, что лицам, которые будут встречать и провожать пассажиров вход в аэровокзалы временно будет ограничен. Для них подготовлены отдельные места для ожидания.