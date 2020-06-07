Зеленский попросил Папу Римского помочь с ситуацией на Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский 5 июня обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой о содействии в урегулировании ситуации на Донбассе. Вопрос был затронут в ходе телефонного разговора. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате главы государства.

Зеленский сообщил Его Святейшеству о текущей ситуации в Донецком регионе. Президент попросил Святой Престол оказать поддержку в возвращении на родину украинцев, находящихся на территории Донбасса, Республики Крым и РФ.

Глава государства также отметил, что украинские власти намерены расширить деятельность по мирному урегулированию соответствующего конфликта. Особый акцент был сделан на позиции сохранить безопасность, суверенитет и территориальную целостность страны.

Понтифик, в свою очередь, оценил действия правительства Украины в данной ситуации. Он также добавил, что чувствует себя близким сердцем к украинскому народу.

Данный диалог стал продолжением рабочей поездки Зеленского в Ватикан 8 февраля 2020 года. В ходе той встречи Папа Франциск подарил президенту изображение святого Мартина Турского. По словам Его Святейшества, икона защитит украинский народ от бед.

Ранее Понтифик отмечал, что конфликт между Украиной и Россией вызван дезинформацией и политическими манипуляциями.