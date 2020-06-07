Рахмон приказал не повышать тарифы ЖКХ в Таджикистане

Тарифы ЖКХ в Таджикистане останутся неизменными до конца 2020 года. Соответствующее поручение было дано 5 июня президентом Эмомали Рахмоном в целях минимизации негативного влияния COVID-19 на социально-экономическую сферу. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе главы государства.

Согласно указу, плата за воду, электроэнергию, мусор, газ останется прежней. Лидер страны отметил, что это поможет сохранить низкие цены на отечественные товары. Ряд предприятий смогут снизить производственные расходы. Кроме того, особое значение данный указ имеет для местного населения в условиях пандемии, добавил Рахмон.

В феврале 2020 года замглавы государственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Бахтиер Сафарзода уже делал заявление относительно планов на повышение тарифов ЖКХ. По его словам, данный процесс коснётся всех городов и районов, за исключением Душанбе и Худжанда.

Напомним, что на сегодняшний день цена на воду составляет 0,11 доллара или 1,09 сомони. Плата за мусор достигает 0,49 доллара или 5,09 сомони. По данным службы ЖКХ, питьевой водой на данный момент обеспечены более половины жителей сёл (58%) и около 86% граждан, проживающих в городах.