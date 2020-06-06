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Узбекистан планирует экспортировать сантехизделия

Узбекистан планирует экспортировать сантехизделия
В ходе рабочей поездки по Ферганской области, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 5 июня посетил предприятие по производству сантехнических изделий – ООО «Экокерама». Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Отметим, что проектная стоимость предприятия – 15 млн долларов, сейчас  на  заводе работают 500 человек, уже выпущена тестовая партия продукции.

Прежде всего, Шавкат Мирзиёев напомнил, что Узбекистан богат полезными ископаемыми, но большое количество материалов, которые могли бы производиться на их основе, импортируется.

Приведены примеры регионов страны, в частности, в Андижанской области имеются залежи кальцита, Самарканде – кварца, Ташобласти – каолина, Кашкадарье – полевых шпатов, а в Фергане – доломита. Однако, в страну ежегодно ввозиться около 650 000 единиц сантехники.

В связи с этим, у главы государства возникли правильные вопросы, а именно: 

– У нас столько возможностей, но кого мы кормим? Разве не лучше кормить свой народ? Каждая пядь земли, каждое богатство нашей страны должно служить приумножению дохода на душу населения, – подчеркнул Мирзиёев.

Важным является то, что предприятие способно выпускать 500 000 единиц сантехнической продукции в год и этим заместить значительную часть импорта. 

К тому же, Центральноазиатский рынок сантехизделий оценивается в 50 млн долларов, по этой причине планируется в разы увеличить мощности предприятия и экспортировать 60 процентов его продукции. Благодаря использованию местного сырья, готовый товар «Экокерама» будет гораздо дешевле, чем иностранные аналоги.

Имеет смысл сказать, что Шавкат Мирзиёев отметил необходимость превращения предприятия в кластер с выделением карьеров для обеспечения 30-летним запасом сырья. Кроме того, даны указания по открытию фирменных магазинов на рынках строитматериалов, а также по использованию сантехизделий на объектах, строящихся государством. 

Здесь же прошла презентация инвестпроектов, планируемых к реализации в Ферганской области. 

Добавим, глава государства, также, посетил фермерское хозяйство «Турсунов Юсуфжон ери» в Куштепинском районе, где ознакомился с развитием пшеницы, а также с капельным орошением абрикосов и черешни.





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