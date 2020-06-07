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Арцах строит новую автомагистраль в Армению | Добро Пожаловать в Арцах !

 Новые дороги Арцаха
Президент Арцаха Араик Арутюнян в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна и ряда чиновников посетил накануне южный регион Кашатагского района, где стартовали работы по сбору урожая ячменя.

"Предварительные результаты, как кажется, удовлетворительные, однако основной темой дня, которую я хочу зафиксировать – очередная программа из моих предвыборных обещаний – претворение в жизнь строительства новой асфальтированной магистрали", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Арцах строит новую автомагистраль в Армению | Добро Пожаловать в Арцах !
 
По словам Арутюняна, трасса по южному краю Кашатагского района свяжет город Гадрут с Арменией.

"Это будет новым стартом по использованию территорий южной зоны нашей республики с точки зрения экономического развития и стимула для репатриации", - пояснил президент.

В настоящее время Арцах и Армению связывают две трассы - Горис-Степанакерт и Варденис-Мартакерт. 



  Источник:FMG NEWS

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