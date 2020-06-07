Экс-глава СНБ, Кургинян и Россия | О кампании в Армении против соблюдения противоэпидемиологических правил

В Армении пропаганду, угрожающую национальной безопасности, связывают с симпатизирующими бывшему главе Службы нацбезопасности Артуру Ванецяну.

Проживающий в Берлине врач Тарон Сарибекян сообщает, что на днях он получил предложение за деньги распространять в армянском обществе информацию о неэффективности медицинских масок и вакцин. Предложение поступило от гражданина Германии, часто посещающего Армению: «Он сообщил, что в Армении открыли офис, в котором врачам, имеющим большую аудиторию, предоставляют «нужную информацию» о вышесказанном».

Сарибекян отмечает, что опубликовать диалог с иностранцем он пока не может, так как это противоречит немецкому закону Datenschutz: «Я обязательно должен получить его согласие, которое я, естественно, не получил. Однако у меня есть право предоставить нашу переписку правоохранительным органам, так как она содержит элементы, содержащие потенциальную угрозу здоровью общества. После разрешения правоохранителей я с радостью опубликую диалог и назову имя этого человека».

Специалист призывает крайне скептически относиться к врачам, настаивающим на неэффективности масок, так как они могут быть участниками упомянутой сделки.

«Эффективность масок не подлежит сомнению, потому что верно надетая маска (она обязательно должна покрывать нос и рот) в первую очередь в определенной мере предотвращает секрецию вируса у носителей с бессимптомным течением болезни, а также некоторым образом предотвращает проникновение вируса в дыхательные пути здорового человека», – написал врач в Фейсбуке, напомнив, что в результате беспрекословного следования показаниям в Германии с 83-миллионным населением количество инфицированных составляет всего 7000.

На скандальную публикацию о пропаганде против серьезности ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, отреагировали армянские общественные деятели, которые призывают Службу нацбезопасности обратить внимание на проблему.

Среди тех, кто активно выявляет участников кампании, направленной против соблюдения противоэпидемиологических правил, председатель Общественного совета Степа Сафарян:

— После того, как я разместил на своей странице материал о данном сообщении и адресовал СНБ 5 вопросов, пользовательница Milena Simonyan в нервном и истеричном состоянии поставила под сомнение слова Тарона Сарибекяна.

Множество друзей узнали в этой пользовательнице симпатизирующую [экс-главе СНБ] Артуру Ванецяну, которого она защищает в различных обсуждениях. Несколько часов исследования ее страницы показали, что

1. это фейковый аккаунт: а когда узнавшие ее напомнили, кто она есть, напомнили о мнениях, которые она высказывала, а я, в свою очередь, заскринил многие ее посты, со страха она удалила все обсуждение и исчезла…

2. уже минимум месяц она вовлечена в пропаганду против вакцин и вакцинирования, против ношения масок и серьезности пандемии коронавируса, и ее деятельность исключительно подпадает под описанные Тароном Сарибекяном параметры.

3. ее мишени — Никол Пашинян, [министр здравоохранения] Арсен Торосян, [министр образования, науки, культуры и спорта] Араик Арутюнян и правительство, Конвенция Лансароте, Фонд Сороса, программы и участники, биолаборатории в Армении, переоснащение которой было осуществлено при содействии США, глобальное программирование-чипирование, антенны 5G, якобы раздача детям учебников о педофилии и т.д.

4. Преследуемая цель: чтобы люди не подчинялись правительству и режиму чрезвычайного положения, не воспринимали пандемию всерьез, не считали маску одним из способов защиты от инфекции, выходили на улицу без масок, что будет способствовать быстрому распространению заболевания, ведь так «мы скорее преодолеем пандемию», а тогда люди начнут по разным вопросам выходить на протест перед правительством, как это делает группа «КАМК»/Ваагна Чахаляна или демонстранты в Каджаране, даже Шизолини Артем Хачатрян, а из России — Сергей Кургинян, несколько врачей, историков и адвокатов в Армении, которые также активно вовлечены в кампанию…

5. предпочтительные дня них «СМИ» — Yerevan Today, Lifenews.am, Hayeli.am, 168.am.

6. Не скрывается связь Милены с [бывшим членом партии «Страна абрикоса», бывшим членом Совета старейшин Еревана] Мариной Хачатрян, а также есть 100-процентное совпадение с точки зрения выбора мишеней, окружения, интересов и ожидаемых результатов. Это позволяет даже заподозрить, что Милена Симонян — это фейк Марины Хачатрян, тем более что в их неуравновешенных и перемежающихся бранью постах наблюдается схожий эмоциональный почерк.

7. Можно заметить, что «беспокоящие их темы» созвучны с тем, чем обеспокоена Россия, хоть фейки и пытаются время от времени размещать материалы таких «врачей», «экспертов» из Италии, Австрии или Германии или со ссылкой «на акции протеста», в связи с которыми — не будем забывать — Россию обвиняют в их спонсировании…

источник - epress.am