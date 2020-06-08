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В Арцахе прошли батальонные тактические учения | почему бегут азербайджанцы

 
В рамках инспекционных проверок в одном из подразделений, действующих в северном направлении Армии обороны, вместе с одной из отдельных бронетанковых воинских частей были проведены батальонные тактические учения, этап боевой стрельбы которых был разыгран 7 июня на армейском полигоне «Тигранакерт».

В ходе тактических учений с наступательной тематикой были разыграны различные тактические эпизоды, исходящие из характера текущей и вероятной ситуации, за которыми следили начальник службы военного контроля МО РА, генерал-полковник Мовсес Акопян, министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Джалал Арутюнян, высокопоставленные военные чиновники.
 
Оружие Арцаха
 
В ходе тактических учений личный состав продемонстрировал высокий уровень подготовки и организованности, благодаря чему стало возможным осуществить принятые командирами соответствующие решения и замыслы, а в результате обеспечения активного взаимодействия с артиллерийскими подразделениями, получив соответствующую огневую поддержку, поразить цели условного противника, в полном объеме выполнить поставленную боевую задачу и занять более благоприятные огневые рубежи.

В целом, участвующие в учениях подразделения действовали в координации и взаимодействии, а тактические действия в полной мере соответствовали реальным боевым задачам и современным требованиям по нейтрализации ожидаемых вызовов со стороны вероятного противника.
 
Эта информация ввела в шок и истерию весь Азербайджан. По информации АПА разрывы снарядов слышны в населенных пунктах, расположенных в прифронтовой зоне. Многие семьи собрали чемоданы и на всякий случай с семьями спешно бегут из сел. От мощных учений армии Арцаха дрожит вся земля, и даже на таком расстоянии ощущается слабое землетрясение. 

А основания для перепуга у Азербайджана есть. В Ереване четко, официально, на всех уровнях, озвучивают предупреждение: Армения поддерживает урегулирование конфликта на основе международного права, право народа на самоопределение и терпеть до бесконечности «переговоры ради переговоров» не намерен. И оставляет за собой право обеспечить безопасность своих территорий всеми возможными способами. Более того, сегодня в повестке дня уже и вопрос исторической принадлежности тех земель, на которых — в общем-то, искусственно, благодаря переселенческой политике царской России — создан нынешний Азербайджан. Так что понятно, с какими интонациями в Баку задают себе сакраментальный вопрос «А если завтра война?»
 
Напомним что у армян есть все возможности как превентивного удара по стратегическим объектам, так и удара ссудного дня, когда об Азербайджане уже будут узнавать об исчезнувших странах из учебников истории. И самое главное объясните своему племени что взятие Баку и всего Азербайджана для Армии Армении всего лишь вопрос времени. 
Оружие Арцаха


  Источник:FMG NEWS

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