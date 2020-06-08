В Арцахе прошли батальонные тактические учения | почему бегут азербайджанцы

В рамках инспекционных проверок в одном из подразделений, действующих в северном направлении Армии обороны, вместе с одной из отдельных бронетанковых воинских частей были проведены батальонные тактические учения, этап боевой стрельбы которых был разыгран 7 июня на армейском полигоне «Тигранакерт».



В ходе тактических учений с наступательной тематикой были разыграны различные тактические эпизоды, исходящие из характера текущей и вероятной ситуации, за которыми следили начальник службы военного контроля МО РА, генерал-полковник Мовсес Акопян, министр обороны Республики В ходе тактических учений с наступательной тематикой были разыграны различные тактические эпизоды, исходящие из характера текущей и вероятной ситуации, за которыми следили начальник службы военного контроля МО РА, генерал-полковник Мовсес Акопян, министр обороны Республики Арцах , командующий Армией обороны, генерал-майор Джалал Арутюнян, высокопоставленные военные чиновники.

В ходе тактических учений личный состав продемонстрировал высокий уровень подготовки и организованности, благодаря чему стало возможным осуществить принятые командирами соответствующие решения и замыслы, а в результате обеспечения активного взаимодействия с артиллерийскими подразделениями, получив соответствующую огневую поддержку, поразить цели условного противника, в полном объеме выполнить поставленную боевую задачу и занять более благоприятные огневые рубежи.



В целом, участвующие в учениях подразделения действовали в координации и взаимодействии, а тактические действия в полной мере соответствовали реальным боевым задачам и современным требованиям по нейтрализации ожидаемых вызовов со стороны вероятного противника.

Эта информация ввела в шок и истерию весь Азербайджан . По информации АПА разрывы снарядов слышны в населенных пунктах, расположенных в прифронтовой зоне. Многие семьи собрали чемоданы и на всякий случай с семьями спешно бегут из сел. От мощных учений армии Арцаха дрожит вся земля, и даже на таком расстоянии ощущается слабое землетрясение.







А основания для перепуга у Азербайджана есть. В Ереване четко, официально, на всех уровнях, озвучивают предупреждение: Армения поддерживает урегулирование конфликта на основе международного права, право народа на самоопределение и терпеть до бесконечности «переговоры ради переговоров» не намерен. И оставляет за собой право обеспечить безопасность своих территорий всеми возможными способами. Более того, сегодня в повестке дня уже и вопрос исторической принадлежности тех земель, на которых — в общем-то, искусственно, благодаря переселенческой политике царской России — создан нынешний Азербайджан . Так что понятно, с какими интонациями в Баку задают себе сакраментальный вопрос «А если завтра война?»