Никол Пашинян принял ряд важных кадровых решений

Никол Пашинян на своей странице в Facebook 8 июня, в котором написал о кадровых решениях.

Согласно которым, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначен начальником генштаба Вооруженных Сил Армении.

Также, командир Ваге Казарян назначен главой полиции страны, и Аргишти Кярамян назначен директором службы национальной безопасности (СНБ).

Решения вступят в силу после подписания президента закавказской республики Армена Саркисяна.

Более того, Пашинян поблагодарил генерал-лейтенанта Артака Давтяна, командира Эдуарда Мартиросяна, командующего Армана Саркисян за их работу и усилия.

Напомним, что Артак Давтян, назначен на должность начальника генерального штаба ВС – 24 мая 2018 года. Арман Саркисян в сентябре 2019 года, был назначен временно исполняющим обязанности главы полиции Армении.

Кроме того, глава правительства заявил, что вылечился от коронавируса и возвращается к работе. Повторные тесты на COVID-19 у него и членов его семьи оказались отрицательными.