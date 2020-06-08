Никол Пашинян принял ряд важных кадровых решений

Согласно которым, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначен начальником генштаба Вооруженных Сил Армении.
Также, командир Ваге Казарян назначен главой полиции страны, и Аргишти Кярамян назначен директором службы национальной безопасности (СНБ).
Решения вступят в силу после подписания президента закавказской республики Армена Саркисяна.
Более того, Пашинян поблагодарил генерал-лейтенанта Артака Давтяна, командира Эдуарда Мартиросяна, командующего Армана Саркисян за их работу и усилия.
Напомним, что Артак Давтян, назначен на должность начальника генерального штаба ВС – 24 мая 2018 года. Арман Саркисян в сентябре 2019 года, был назначен временно исполняющим обязанности главы полиции Армении.
Кроме того, глава правительства заявил, что вылечился от коронавируса и возвращается к работе. Повторные тесты на COVID-19 у него и членов его семьи оказались отрицательными.