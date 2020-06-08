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Никол Пашинян принял ряд важных кадровых решений

  • 08.06.2020, 19:15,
  • В Мире + Европа » Армения
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Никол Пашинян принял ряд важных кадровых решенийПремьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook 8 июня опубликовал пост, в котором написал о кадровых решениях. 

Согласно которым, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначен начальником генштаба Вооруженных Сил Армении.

Также, командир Ваге Казарян назначен главой полиции страны, и Аргишти Кярамян назначен директором службы национальной безопасности (СНБ).

Решения вступят в силу после подписания президента закавказской республики Армена Саркисяна.

Более того, Пашинян поблагодарил генерал-лейтенанта Артака Давтяна, командира Эдуарда Мартиросяна, командующего Армана Саркисян за их работу и усилия.

Напомним, что Артак Давтян, назначен на должность начальника генерального штаба ВС – 24 мая 2018 года. Арман Саркисян в сентябре 2019 года, был назначен временно исполняющим обязанности главы полиции Армении.

Кроме того, глава правительства заявил, что вылечился от коронавируса и возвращается к работе. Повторные тесты на COVID-19 у него и членов его семьи оказались отрицательными.





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