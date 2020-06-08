Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Беларуси

В ходе разговора, глава правительства поздравил Калинина с новой должностью и пожелал ему успехов на новом посту, высоко оценив отношения между Молдовой и Беларусью.
Также, стороны обсудили вопросы развития железнодорожных перевозок между двумя странами.
Дипломат проинформировал премьера о большом опыте белорусских дорожно-строительных компаний и рассказал, какие высокие технологии они применяют.
Глава кабинета министров отметил, что правительство намерено вложиться в реконструкцию и строительство дорожной инфраструктуры, и призвал белорусские специальные компании принять участие в тендерах, которые власти Молдовы и партнёры по развитию намерены организовать.