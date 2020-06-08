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В регионах Беларуси будут развёрнуты социально-значимые проекты ЕС и ПРООН

  • 08.06.2020, 17:47,
  • В Мире + Европа » Армения
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В регионах Беларуси будут развёрнуты социально-значимые проекты ЕС и ПРООН
ЕС и ПРООН совместно с министерством экономики Белоруссии взялись за организацию поддержки социальных идей в регионах республики. Инициатива станет площадкой для внедрения соцпроектов в предпринимательскую сферу. Социально-значимые инициативы будут развёрнуты в 12 районах страны, сообщает источник ПРООН в Беларуси.

Всем проявившим интерес лицам, предложено принять участие в конкурсе инициатив, спроецированного в целях поддержки экономического развития на местных уровнях в республике. Деньги предоставят для двух тематических направлений — это кластерные и социальные идеи. 

Создание и продуктивное развитие кластера, несёт в себе цели организовать единую деятельность отдельных юридических и физических лиц, с целью роста и расширения конкурентоспособности его участников внутри объединения. Социальная инициатива — это спектр задач, по поддержанию деловых замыслов для решения какой-либо социальной дилеммы, развития инклюзии или помощи социально уязвимым категориям населения. 

В проекте будут участвовать районы Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилёвской областей. На первое направление выделено 1,4 миллиона долларов, на второе 1,8 миллионов.

Как отметила директор департамента по предпринимательству минэкономики страны Ирина Бабаченок, поддержка инициатив позволит дать экономические, социальные и экологические эффекты. Предпринятая поддержка призвана способствовать восстановлению экономического курса регионов, особенно при сложностях вызванных эпидемиологической ситуацией.





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