В регионах Беларуси будут развёрнуты социально-значимые проекты ЕС и ПРООН

ЕС и ПРООН совместно с министерством экономики Белоруссии взялись за организацию поддержки социальных идей в регионах республики. Инициатива станет площадкой для внедрения соцпроектов в предпринимательскую сферу. Социально-значимые инициативы будут развёрнуты в 12 районах страны, сообщает источник ПРООН в Беларуси

Всем проявившим интерес лицам, предложено принять участие в конкурсе инициатив, спроецированного в целях поддержки экономического развития на местных уровнях в республике. Деньги предоставят для двух тематических направлений — это кластерные и социальные идеи.

Создание и продуктивное развитие кластера, несёт в себе цели организовать единую деятельность отдельных юридических и физических лиц, с целью роста и расширения конкурентоспособности его участников внутри объединения. Социальная инициатива — это спектр задач, по поддержанию деловых замыслов для решения какой-либо социальной дилеммы, развития инклюзии или помощи социально уязвимым категориям населения.

В проекте будут участвовать районы Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилёвской областей. На первое направление выделено 1,4 миллиона долларов, на второе 1,8 миллионов.