Из-за участия на свадьбах или похоронах граждане Киргизии заражаются коронавирусом

По словам представителей министерства здравоохранения, случаи самообращений жителей страны, после участия в разных семейных массовых мероприятиях, учащаются. Игнорируя имеющийся запрет на проведение мероприятий с большим скоплением людей, граждане продолжают собираться и в результате заражаются эпидемией.
Заместитель главы правительства поручил местным органам власти провести необходимую работу и строго контролировать данный вопрос.
Кроме того, в ходе заседания была раскритикована работа по проведению эпидемиологических расследований в Бишкеке, и была отмечена необходимость усиления контроля за лицами, которые находятся на домашнем карантине.