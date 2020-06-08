Из-за участия на свадьбах или похоронах граждане Киргизии заражаются коронавирусом

Первый вице-премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 7 июня провёл совещание республиканского оперативного штаба, где сообщил о том, что в столице эпидемиологическая ситуация остаётся тревожной из-за плохого соблюдения установленных правил гражданами. В минздраве было отмечено, что из-за участия в семейных мероприятиях, таких как свадьбы или похороны, количество заражённых болезнью увеличивается. Об этом сообщает

По словам представителей министерства здравоохранения, случаи самообращений жителей страны, после участия в разных семейных массовых мероприятиях, учащаются. Игнорируя имеющийся запрет на проведение мероприятий с большим скоплением людей, граждане продолжают собираться и в результате заражаются эпидемией.

Заместитель главы правительства поручил местным органам власти провести необходимую работу и строго контролировать данный вопрос.

Кроме того, в ходе заседания была раскритикована работа по проведению эпидемиологических расследований в Бишкеке, и была отмечена необходимость усиления контроля за лицами, которые находятся на домашнем карантине.