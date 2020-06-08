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Президент Украины назвал Арсена Авакова лучшим главой МВД

  • 08.06.2020, 20:50,
  • В Мире + Европа » Украина
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Президент Украины назвал Арсена Авакова лучшим главой МВДУкраинский президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что Арсен Аваков является лучшим главой МВД. По его мнению, на данный момент нет достойной замены чиновнику. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами интернет-издания «Украинская правда».

Зеленский заострил внимание на том, что соответствующий госслужащий должен довести до конца расследование убийства в столице Украины журналиста Павла Шеремета. Лидер страны также отметил, что Аваков — «мощный» министр. При этом глава государства добавил, что понимает логику протестов за увольнение чиновника.

Соответствующие митинги прошли 5 июня под стенами украинского парламента. Вечером в тот же день ВР зарегистрировала постановление об отставке Арсена Авакова с должности руководителя МВД. Инициатива была выдвинута более 50 народными депутатами.

Недовольство со стороны граждан было вызвано двумя инцидентами, которые произошли в конце мая. Один из них — изнасилование и пытки женщины украинскими полицейскими в Кагарлыке (24 мая), другой — крупная перестрелка в Броварах (29 мая).

Арсен Аваков стал главой министерства внутренних дел в феврале 2014 года. Его переназначили на соответствующую должность в 2019 году. Аваков является одним из двух министров, который работал как в старом, так и в новом составе правительства, сформированного после прихода Зеленского.





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